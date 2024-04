Cercado de Lima: vecinos indignados tras poco voltaje de luz que afectó electrodomésticos y medicinas

Yasmina Pinillos Castro se encuentra indignada y desesperada pues desde el pasado 03 de abril cuenta con una baja intensidad en su servicio de luz, lo que ha ocasionado graves afectaciones en el cuadra dos del jirón Quilca en el Cercado de Lima. A través del Rotafono de RPP, la residente contó todos los detalles.



La vecina se mostró bastante indignada debido a que estuvo insistiendo ante Enel en reiteradas ocasiones y la empresa le aseguró que técnicos se acercarían a la zona; eso sucedió, pero hasta el presente día, según refiere Pinillos Castro no tienen una solución.



“Yo me veo perjudicada porque tengo medicamentos de mi madre, en el frigider, y en estos momentos ya no sé qué más hacer”, señaló Yasmina Pinillos.