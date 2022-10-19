Cercado de Lima: vecinos piden ayuda por acumulación de basura y muebles en la urbanización Manzanilla [VIDEO]

Jose Gamarra se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que en el cruce de la avenida Nicolás Ayllón cruce con el jirón García Naranjo, en la urbanización Manzanilla, distrito de Cercado de Lima hay acumulación de basura y muebles a pesar de que pase el camión recolector tres veces al día.

Según el vecino, en esta zona del Cercado de Lima atraviesa por este problema desde hace diez años atrás debido a que hay personas que dejan su basura y muebles en la zona.

“Diaraimente Manzanilla vive afectada por estos flagelos que hay aquí, la Municipalidad de Lima, lo aceptamos, cumple su rol de recoger la basura tres veces al día, pero usted puede ver en el video, hay cerca de 30 toneladas”, indicó el ciudadano.

