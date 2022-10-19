menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Cercado de Lima: vecinos piden ayuda por acumulación de basura y muebles en la urbanización Manzanilla [VIDEO]

Rotafono de RPP | Según el vecino, la urbanización Manzanilla, en Cercado de Lima atraviesa por este problema de basura acumulada desde hace diez años atrás debido a que mychas personas que dejan sus desechos.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El poblador hizo un llamado a las autoridades para que puedan acudir a la zona.
El poblador hizo un llamado a las autoridades para que puedan acudir a la zona.

Jose Gamarra se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que en el cruce de la avenida Nicolás Ayllón cruce con el jirón García Naranjo, en la urbanización Manzanilla, distrito de Cercado de Lima hay acumulación de basura y muebles a pesar de que pase el camión recolector tres veces al día. 

Según el vecino, en esta zona del Cercado de Lima atraviesa por este problema desde hace diez años atrás debido a que hay personas que dejan su basura y muebles en la zona.

“Diaraimente Manzanilla vive afectada por estos flagelos que hay aquí, la Municipalidad de Lima, lo aceptamos, cumple su rol de recoger la basura tres veces al día, pero usted puede ver en el video, hay cerca de 30 toneladas”, indicó el ciudadano.

Te recomendamos
Hospital Sabogal: madre pide ayuda para conseguir grapas y operar a su hijo del pulmón izquierdo

Hospital Sabogal: madre pide ayuda para conseguir grapas y operar a su hijo del pulmón izquierdo

 Villa El Salvador: familia busca a adulto mayor que padece de alzhéimer que desapareció

Villa El Salvador: familia busca a adulto mayor que padece de alzhéimer que desapareció

La zona es un foco infeccioso

José Gamarra advirtió que puede convertirse en un foco infeccioso y teme que los más afectados sean los niños y adultos mayores. El hombre hizo un llamado a las autoridades para que puedan acudir a la zona y realizar un plan de trabajo y limpieza para que puedan erradicar la basura en la zona.

“Estamos expuestos los vecinos a contraer alguna enfermedad. Nicolás Ayllón desde la cuadra uno hasta la cuadra seis está lleno de comercio informal”, finalizó.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
basura Municipalidad de Lima Rotafono limpieza Basura acumulada cercado de lima
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Piura: padre de familia logró conseguir cita en oncología en el Hospital de Lambayeque

Piura: padre de familia logró conseguir cita en oncología en el Hospital de Lambayeque

 La Molina: adulta mayor consiguió cita en Oftalmología en el hospital Alcántara

La Molina: adulta mayor consiguió cita en Oftalmología en el hospital Alcántara

 Abuelito pide ayuda para conseguir cita en el Hospital Ramón Castilla tras aparición de bulto en el pecho

Abuelito pide ayuda para conseguir cita en el Hospital Ramón Castilla tras aparición de bulto en el pecho

 Hospital Sabogal: joven con enfermedad pulmonar será operado tras conseguirse grapas

Hospital Sabogal: joven con enfermedad pulmonar será operado tras conseguirse grapas
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot