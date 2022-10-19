Cercado de Lima: vecinos reportan desorden y extorsiones debido a presencia colectiveros informales

Según un residente este hecho se da desde hace ocho años cuando los colectiveros llegaron hasta la zona.
Los vecinos de la cuadra 15 del jirón Chota se comunicaron con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación debido al desorden, bulla y extorsiones a lugares que sirven como cocheras para los colectiveros informales en el distrito del Cercado de Lima.
Según un residente, este hecho se da desde hace ocho años, cuando los colectiveros llegaron hasta la zona y empezaron a estacionarse a lo largo de la cuadra antes mencionada. De esta forma, generaron bulla y desorden porque guardaban los vehículos hasta altas horas de la noche.
“Hace aproximadamente ocho años ya se hizo saber a la municipalidad que en algún momento los cerró pero a los días volvieron, esto genera delincuencia y mucho desorden en el barrio”, afirmó el vecino.
El ciudadano afirmó que hace nueve meses un sujeto intentó dejar un elemento explosivo en el jirón Washington, una cuadra paralela al jirón Chota.
Los vecinos hacen un llamado a las autoridades para que puedan acudir a la cuadra 15 del jirón Chota e imponer orden en el lugar debido a que temen que una tragedia mayor pueda suscitarse.
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