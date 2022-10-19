Cercado de Lima: vecinos reportan desorden y extorsiones debido a presencia colectiveros informales

Los vecinos de la cuadra 15 del jirón Chota se comunicaron con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación debido al desorden, bulla y extorsiones a lugares que sirven como cocheras para los colectiveros informales en el distrito del Cercado de Lima.

Según un residente, este hecho se da desde hace ocho años, cuando los colectiveros llegaron hasta la zona y empezaron a estacionarse a lo largo de la cuadra antes mencionada. De esta forma, generaron bulla y desorden porque guardaban los vehículos hasta altas horas de la noche.

“Hace aproximadamente ocho años ya se hizo saber a la municipalidad que en algún momento los cerró pero a los días volvieron, esto genera delincuencia y mucho desorden en el barrio”, afirmó el vecino.

