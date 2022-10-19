menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Cercado de Lima: vecinos reportan desorden y extorsiones debido a presencia colectiveros informales

Rotafono de RPP | Los vecinos del del jirón Chota, en Cercado de Lima piden mayor presencia policial en la zona, ya que temen que la situación con la delincuencia pueda complicarse más.
| | Redacción RPP
Según un residente este hecho se da desde hace ocho años cuando los colectiveros llegaron hasta la zona.

Según un residente este hecho se da desde hace ocho años cuando los colectiveros llegaron hasta la zona.

Los vecinos de la cuadra 15 del jirón Chota se comunicaron con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación debido al desorden, bulla y extorsiones a lugares que sirven como cocheras para los colectiveros informales en el distrito del Cercado de Lima.

Según un residente, este hecho se da desde hace ocho años, cuando los colectiveros llegaron hasta la zona y empezaron a estacionarse a lo largo de la cuadra antes mencionada. De esta forma, generaron bulla y desorden porque guardaban los vehículos hasta altas horas de la noche. 

“Hace aproximadamente ocho años ya se hizo saber a la municipalidad que en algún momento los cerró pero a los días volvieron, esto genera delincuencia y mucho desorden en el barrio”, afirmó el vecino. 

Te recomendamos
Estrategias para ayudar a sus hijos antes de las evaluaciones

Estrategias para ayudar a sus hijos antes de las evaluaciones

 Ica: familia busca a hombre de 58 años que desapareció hace casi tres meses

Ica: familia busca a hombre de 58 años que desapareció hace casi tres meses

Vecino indica que no hay seguridad en la zona

El ciudadano afirmó que hace nueve meses un sujeto intentó dejar un elemento explosivo en el jirón Washington, una cuadra paralela al jirón Chota. 

Los vecinos hacen un llamado a las autoridades para que puedan acudir a la cuadra 15 del jirón Chota e imponer orden en el lugar debido a que temen que una tragedia mayor pueda suscitarse. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Cercado de Lima Rotafono colectiveros informales Delincuencia inseguridad ciudadana
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Ica: paciente con derrame pleural requiere traslado y tomografía en el Hospital IV Augusto Hernández

Ica: paciente con derrame pleural requiere traslado y tomografía en el Hospital IV Augusto Hernández

 Chosica: conductores piden presencia policial tras continúa congestión en la autopista Ramiro Prialé

Chosica: conductores piden presencia policial tras continúa congestión en la autopista Ramiro Prialé

 Chaclacayo: restablecen el servicio de agua después de cuatro días en la avenida Nicolás Ayllón

Chaclacayo: restablecen el servicio de agua después de cuatro días en la avenida Nicolás Ayllón

 Madre solicitó ayuda para que su bebé prematuro reciba nutrición parenteral y sea trasladado a un hospital de Lima

Madre solicitó ayuda para que su bebé prematuro reciba nutrición parenteral y sea trasladado a un hospital de Lima
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot