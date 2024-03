Chiclayo: paciente con artrosis reumatoide no encuentra medicamentos ni cita desde enero

Juanito Herrera Fernández, de 65 años, es un adulto mayor que desde hace más de ocho años sufre de artritis reumatoide; una enfermedad crónica que genera inflamación en todo el cuerpo por lo que provoca dolor en las articulaciones.

A través del Rotafono de RPP Noticias reportó que desde enero no encuentra ciertos medicamentos para controlar su enfermedad, ni cita para el área de reumatología en el Hospital Luis Heysen Incháustegui de Chiclayo, ubicado en la región Lambayeque.

El paciente tiene cita con su especialista en reumatología cada tres meses, su última revisión fue el 22 de enero. Aquel día le dieron una nueva receta con los medicamentos que debía tomar durante los próximos meses, sin embargo, al acercarse hasta la farmacia del hospital le informaron que no contaban con Omeprazol y Leflunomida.

El Omeprazol sirve para controlar la acidez estomacal, mientras la Leflunomida disminuye la inflamación y ralentiza el progreso de la artritis reumatoide.

El adulto mayor se ha visto obligado a llamar semanalmente para consultar si han reabastecido al centro médico, sin éxito. Ya han pasado más de dos meses en los que no ha podido tratarse completamente, por lo que presenta dolor en las articulaciones y deformaciones en dedos, hombros y tobillos que no le permiten movilizarse. Juanito no tiene los recursos económicos para poder comprar sus medicamentos por su cuenta.

Asimismo, hace dos meses viene buscando la cita que necesita para que le den una nueva receta para sus medicamentos, pero desde enero le indican que no hay disponibilidad.

Por ello, el paciente pide apoyo de EsSalud para lograr continuar con su tratamiento contra la artrosis reumatoide y volver a vivir su vida con normalidad.