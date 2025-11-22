menu
Chilca: vecinos advierten que a pocos metros de una posta de salud hay un poste a punto de caer

Rotafono de RPP | Desde el lunes 17 de noviembre, el poste se ha ido inclinando, por lo que los vecinos llamaron a la Municipalidad de Chilca, para que puedan cercar la zona.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Los vecinos temen que en cualquier momento el poste pueda venirse abajo.
Los vecinos temen que en cualquier momento el poste pueda venirse abajo.

Clara Luisa Hidalgo se comunicó con el Rotafono de RPP, para advertir que un poste está a punto de caer en la avenida Virrey Amat, a pocos metros de una posta salud, ubicada en la ciudad de Chilca, en la provincia limeña de Cañete.

Según la denunciante, desde el lunes, 17 de noviembre, la base del poste se ha debilitado y la estructura se ha inclinado. Los vecinos inmediatamente llamaron a la Municipalidad de Chilca, para que pueda cercar la zona.

“A una cuadra está un colegio y un centro de salud está aproximadamente a tres casas donde está el poste (inclinado). La población está preocupada (...) es un peligro, los niños pasan para el colegio, los adultos mayores”, afirmó la señora.

Los vecinos creen que se trata de un poste de telefonía, ya que -según su versión- representantes de una empresa de electricidad llegaron a inspeccionar, descartando que pertenezca a su rubro.

Los vecinos temen que en cualquier momento el poste pueda venirse abajo y, con ello, traer consigo a otros postes. De hecho, según cuenta Clara, uno de los postes cercanos ya presenta cierta inclinación, por lo que hizo un llamado a las autoridades, a fin de encontrar una solución.

