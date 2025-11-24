menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Chilca: vecinos tranquilos tras retiro de poste de telefonía que estaba a punto de caer

Rotafono de RPP | Pobladores agradecieron que su pedido público haya sido escuchado por la empresa Movistar. Un equipo técnico retirará en los próximos días otros postes deteriorados en la calle Virrey Amat.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Clara Luisa Hidalgo brindó detalles del cambio del poste en Chilca.
Clara Luisa Hidalgo brindó detalles del cambio del poste en Chilca.

Clara Luisa Hidalgo se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que han retirado el poste de telefonía que estaba a punto de caer en la ciudad de Chilca, en la provincia limeña de Cañete, luego de hacer su pedido público a través de RPP. 

Al promediar 9:30 de la mañana de ayer domingo, un equipo técnico de la empresa Movistar llegó hasta la zona para retirar el poste que los vecinos habían reportado en mal estado. Asimismo, Clara afirmó que en el transcurso de la semana, se cambiarán otros postes que están deteriorados. 

“Muy agradecida con el Rotafono de RPP, agradecida eternamente porque el día domingo a las nueve y media de la mañana, aproximadamente llegaron todas las personas que tenían que retirar los postes y ya lo realizaron, pero gracias a Rotafono”, expesó Clara.

Te recomendamos
Familia de pescadores desaparecidos en mar de Pucusana solicita apoyo de la Marina de Guerra para intensificar búsqueda

Familia de pescadores desaparecidos en mar de Pucusana solicita apoyo de la Marina de Guerra para intensificar búsqueda

 Pueblo Libre: joven denuncia ser extorsionado luego de que le robaran su miniván

Pueblo Libre: joven denuncia ser extorsionado luego de que le robaran su miniván

¿Por qué era tan importante que retiren el poste en la zona?


Clara Luisa Hidalgo se comunicó con el Rotafono de RPP hace unos días para advertir que un poste de telefonía estaba a punto de caer en la avenida Virrey Amat, a pocos metros de una posta salud, en la ciudad de Chilca, en la provincia limeña de Cañete.

Los vecinos temían que en cualquier momento el poste pueda venirse abajo y, con ello, traer consigo a otros postes, debido a que quedaban a pocos metros de una posta médica y a cuadras de un colegio. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
postes cables de telefonía Rotafono Chilca playa colegio postas
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Padre de familia que sufrió infarto fue trasladado al Hospital Dos de Mayo

Padre de familia que sufrió infarto fue trasladado al Hospital Dos de Mayo

 Villa María del Triunfo: vecinos exigen mayor seguridad tras continuas balaceras

Villa María del Triunfo: vecinos exigen mayor seguridad tras continuas balaceras

 Chilca: vecinos advierten que a pocos metros de una posta de salud hay un poste a punto de caer

Chilca: vecinos advierten que a pocos metros de una posta de salud hay un poste a punto de caer

 Cusco: caos por acumulación de basura, comercio ambulatorio y descarga de mercadería en la calle [VIDEO]

Cusco: caos por acumulación de basura, comercio ambulatorio y descarga de mercadería en la calle [VIDEO]
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot