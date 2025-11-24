Chilca: vecinos tranquilos tras retiro de poste de telefonía que estaba a punto de caer

Clara Luisa Hidalgo se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que han retirado el poste de telefonía que estaba a punto de caer en la ciudad de Chilca, en la provincia limeña de Cañete, luego de hacer su pedido público a través de RPP.
Al promediar 9:30 de la mañana de ayer domingo, un equipo técnico de la empresa Movistar llegó hasta la zona para retirar el poste que los vecinos habían reportado en mal estado. Asimismo, Clara afirmó que en el transcurso de la semana, se cambiarán otros postes que están deteriorados.
“Muy agradecida con el Rotafono de RPP, agradecida eternamente porque el día domingo a las nueve y media de la mañana, aproximadamente llegaron todas las personas que tenían que retirar los postes y ya lo realizaron, pero gracias a Rotafono”, expesó Clara.
Clara Luisa Hidalgo se comunicó con el Rotafono de RPP hace unos días para advertir que un poste de telefonía estaba a punto de caer en la avenida Virrey Amat, a pocos metros de una posta salud, en la ciudad de Chilca, en la provincia limeña de Cañete.
Los vecinos temían que en cualquier momento el poste pueda venirse abajo y, con ello, traer consigo a otros postes, debido a que quedaban a pocos metros de una posta médica y a cuadras de un colegio.
