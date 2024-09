Chimbote: vecinos reportan falta de alumbrado público desde hace dos semanas

Los vecinos del asentamiento humano Ramón Castilla se comunicaron con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación ante la falta de alumbrado público que se reporta desde hace 15 días en la ciudad de Chimbote, en la región Áncash.



Manuel Infante explicó que este hecho preocupa debido a que en las noches no hay iluminación y teme que esta situación pueda dar paso que sean víctimas de asalto.



“Un promedio de 15 días, que no tenemos alumbrado público en el asentamiento humano Ramón Castilla, hablamos en la manzana H 30 hasta la 41. Los vecinos llamamos, pero hasta ahora no nos dan una solución”, expresó Manuel Infante.



Según Manuel Infante, han llamado a la empresa eléctrica perteneciente a la zona, pero no han tenido una respuesta exitosa. "Los vecinos llamamos a Hidrandina que es la empresa eléctrica y hasta hoy nadie se acerca a solucionar el problema”, acotó.

Manuel Infante espera que las autoridades puedan tomar acción sobre este problema que amenaza con la seguridad e integridad de los vecinos del asentamiento humano Ramón Castilla.