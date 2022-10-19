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Chorrillos: paciente con cáncer retoma tratamiento en el Hospital Edgardo Rebagliati tras pedido de ayuda

Rotafono de RPP | Hija de adulta mayor de 84 años agradeció que su clamor de apoyo fuera escuchado por las autoridades de EsSalud.
| | Laura Urbina Saldaña

"La atención ha sido porque ustedes son la voz del adulto mayor", expresó la hija de la paciente María Cebilora. | Fuente: Difusión.

María Cebilora Seballos, de 85 años, una paciente con cáncer a la garganta, retomó su tratamiento de radioterapia en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en el distrito limeño de Jesús María, luego de que su hija solicitara ayuda en el Rotafono de RPP.  

Tras la difusión de caso, María del Carmen Rojas confirmó que personal de EsSalud se comunicó para indicarle que su madre iba a recibir su radioterapia, la cual se había suspendido desde el 12 de marzo debido a la inoperatividad del equipo. 

María del Carmen agradeció que su clamor de ayuda fuera escuchado por los funcionarios de EsSalud.

“Muchísimas gracias, mi mamá ya retomó su tratamiento el día de ayer. Esto ha sido porque ustedes son la voz del adulto mayor, gracias. Ellos han hecho posible que ella retome su tratamiento”, expresó aliviada. 

María del Carmen se contactó la semana pasada con el Rotafono de RPP para llamar la atención de los funcionarios de EsSalud, pues le preocupaba que la enfermedad avanzara sin un tratamiento oportuno.

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