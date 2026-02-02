Chorrillos: vecinos reiteran pedido para limpiar cúmulos de basura acumulada desde hace tres días

Los vecinos del distrito limeño de Chorrillos se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar cúmulos de basura en la avenida Los Asteroides debido, a que según explican, no pasa el camión de basura desde hace tres días.
Según un residente de la zona, desde hace tres días no pasa el camión de basura por la urbanización La Campiña. Los vecinos indican que los olores son insoportables y generan un foco de infección.
"Soy vecino de la urbanización La Campiña, se está volviendo ya una costumbre, que no era así. (...) la basura se acumula demasiado por tres, cuatro días, hay material orgánico que comienza a descomponerse y es un foco de infección y atrae a la moscas y roedores, afirmó el denunciante.
El vecino espera que la Municipalidad de Chorrillos pueda enviar un camión recolector de basura a la zona y realizar un plan de limpieza pública cuanto ante debido a que teme la proliferación de roedores en la urbanización La Campiña.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.