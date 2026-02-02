menu
Chorrillos: vecinos reiteran pedido para limpiar cúmulos de basura acumulada desde hace tres días

Rotafono de RPP | El residente afirma que esta situación es reiterativa y teme que esto genere un foco infeccioso en la avenida Asteroides, en la urbanización La Campiña, en el distrito limeño de Chorrillos.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Según un residente de la zona, desde hace tres días no pasaría el camión de basura por la urbanización La Campiña.

Los vecinos del distrito limeño de Chorrillos se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar cúmulos de basura en la avenida Los Asteroides debido, a que según explican, no pasa el camión de basura desde hace tres días.

Según un residente de la zona, desde hace tres días no pasa el camión de basura por la urbanización La Campiña. Los vecinos indican que los olores son insoportables y generan un foco de infección. 

"Soy vecino de la urbanización La Campiña, se está volviendo ya una costumbre, que no era así. (...) la basura se acumula demasiado por tres, cuatro días, hay material orgánico que comienza a descomponerse y es un foco de infección y atrae a la moscas y roedores, afirmó el denunciante. 

El vecino espera que la Municipalidad de Chorrillos pueda enviar un camión recolector de basura a la zona y realizar un plan de limpieza pública cuanto ante debido a que teme la proliferación de roedores en la urbanización La Campiña. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Chorrillos Rotafono RPP basura Cúmulos de basura Municipalidad de Chorrillos
