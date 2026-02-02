Chorrillos: vecinos reiteran pedido para limpiar cúmulos de basura acumulada desde hace tres días

Los vecinos del distrito limeño de Chorrillos se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar cúmulos de basura en la avenida Los Asteroides debido, a que según explican, no pasa el camión de basura desde hace tres días.



Según un residente de la zona, desde hace tres días no pasa el camión de basura por la urbanización La Campiña. Los vecinos indican que los olores son insoportables y generan un foco de infección.



"Soy vecino de la urbanización La Campiña, se está volviendo ya una costumbre, que no era así. (...) la basura se acumula demasiado por tres, cuatro días, hay material orgánico que comienza a descomponerse y es un foco de infección y atrae a la moscas y roedores, afirmó el denunciante.

