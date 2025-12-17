menu
Chorrillos: vecinos reiteran pedido de recojo de cúmulos de basura en la avenida Guardia Civil

Rotafono de RPP | Desde hace cinco días, Rocío Sanchez comenta que el camión de basura no transita por la zona.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Rocío señala que se ha puesto en contacto con las autoridades de la Municipalidad de Chorrillos, pero no ha tenido una respuesta.
Rocío señala que se ha puesto en contacto con las autoridades de la Municipalidad de Chorrillos, pero no ha tenido una respuesta.

Rocío Sánchez se comunicó con el Rotafono de RPP para reiterar que siguen los cúmulos de basura en la calle Teniente Jiménez y forados en el cruce de la avenidas Guardia Civil con El Sol, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos.

Desde hace cinco días, Rocío Sánchez comenta que el camión de basura no transita por la zona y teme que esta situación se convierta en un foco infeccioso. 

“Es un verdadero fastidio la gestión que se viene dando. Hace más de cinco días que se acumula la basura, ocasionando el incremento de insectos y enfermedades, siendo perjudicial para niños, adultos mayores y personas vulnerables”, afirmó Rocio Sánchez. 

Otros residentes del distrito se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que los desperdicios se acumulan en la cuadra uno del jirón Teniente Carlos Jiménez, en La Campiña. 

Problema en las pistas

La vecina también señala que las pistas de este importante cruce también están en mal estado, pues presentan forados que dificultan el tránsito en la zona y advierte que pueda suscitarse un accidente de tránsito. 

Rocío dijo que se ha puesto en contacto con las autoridades de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, pero no ha tenido una respuesta ante la falta de recojo de la basura y limpieza en las calles. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Chorrillos basura Rotafono alcalde vacaron No recogen basura
