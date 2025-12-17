Chorrillos: vecinos reiteran pedido de recojo de cúmulos de basura en la avenida Guardia Civil

Rocío Sánchez se comunicó con el Rotafono de RPP para reiterar que siguen los cúmulos de basura en la calle Teniente Jiménez y forados en el cruce de la avenidas Guardia Civil con El Sol, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos.



Desde hace cinco días, Rocío Sánchez comenta que el camión de basura no transita por la zona y teme que esta situación se convierta en un foco infeccioso.



“Es un verdadero fastidio la gestión que se viene dando. Hace más de cinco días que se acumula la basura, ocasionando el incremento de insectos y enfermedades, siendo perjudicial para niños, adultos mayores y personas vulnerables”, afirmó Rocio Sánchez.



Otros residentes del distrito se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que los desperdicios se acumulan en la cuadra uno del jirón Teniente Carlos Jiménez, en La Campiña.