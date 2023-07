Ciudadana pide ayuda para que su pareja consiga una cama en el Hospital Arzobispo Loayza

Viajaron a Lima para tratarlo

La situación era insoportable y en dicho centro de salud cajamarquino no podían atenderlo de manera correcta. Por dicha razón, junto a su conviviente viajaron a Lima para buscar ayuda en el hospital Mogrovejo. Ahí lo recibieron y le hicieron los exámenes correspondientes.

En el INCN le detectaron criptococosis, un hongo que provoca infección en varias partes del cuerpo. No se sabe cuándo ni dónde exactamente contrajo esta especie de virus, pero el ciudadano requirió una intervención quirúrgica inmediata, la cual la recibió y quedó fuera de peligro.

No obstante, el tratamiento contra esta enfermedad fue muy fuerte y su cuerpo estaba muy débil aún. El tratamiento es muy pesado para su cuerpo, ya que posiblemente el hongo afectó sus órganos y, ahora, está con oxígeno. Pero, en el hospital Mogrovejo no pueden tratarlo adecuadamente porque necesitan pruebas de otras especialidades, de las cuales no cuentan.