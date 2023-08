Ciudadano con vesícula perforada espera ser operado desde hace un año

Pide que lo operen

Después de haber sido dado de alta, el personal médico le dijo al ciudadano que tenía que seguir con los trámites para que lo operen. “Como tenía todos mis resultados dije que me iban a programar rápido, además que era una emergencia. Pero, me di con la sorpresa que no había citas, cuando conseguí me dieron para dentro de 15 días”, contó Miguel Ángel al Rotafono.

Durante ese lapso, el ciudadano también se acercó al hospital Loayza, en el Cercado de Lima, pero como no era parte de la red, no pudo conseguir que lo operaran en ese centro de salud. Debido a esto tuvo que regresar al Hospital Santa Rosa.

El ciudadano indicó que, si bien se encuentra en la lista de espera para la operación, espera que lo operen lo más pronto posible, ya que lleva un año con este problema de salud que cada día pone en riesgo su vida.

“Ya mi vesícula colapsó totalmente, cada día es un riesgo de que se termine de vaciar la materia e infecte todo mi organismo. Estoy a punto de una peritonitis en mi intestino. No les importa, esperan que siga haciendo el trámite como si estuviera bien”, finalizó el ciudadano.