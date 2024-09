Adulta mayor de 99 años con derrame cerebral reitera pedido de ayuda para ser atendida

Señora de 99 años requiere atención en el Padomi

El joven agregó que en agosto el médico general de Padomi estaba de vacaciones y no pusieron a ningún reemplazo porque no había uno que tenía las mismas virtudes en la zona de Comas. La familia había pedido al Rotafono que el centro de salud haga una atención domiciliaria debido a que la anciana no podía moverse.

Tras la denuncia del Rotafono le programaron una para el 27 de septiembre, pero los familiares de Maximina indicaron que es mucho tiempo y la salud de la señora empeora cada día que pasa y todo ello es fundamental para salud, pues de eso depende si vivirá o no; por eso, exigen agilizar los trámites.

Esta reacción del hospital la hicieron luego de tantas semanas de reclamo; por ello, el joven hace notar su indignación, ya que necesitaba que la atiendan urgentemente otras áreas.