Conductores reportan escasez de GLP en grifos de Lima [VIDEO]

Conductores reportaron a través del Rotafono de RPP Noticias que no encuentran gas licuado de petróleo (GLP) en diversos grifos del cono sur de Lima.

Mario Estévez, quien trabaja como motaxista en los distritos de San Juan de Miraflores y Villa el Salvador, señaló que hace tres días que no puede abastecer su unidad y no puede salir a laborar por lo que no está generando ingresos para mantener a su familia.

El conductor de transporte público afirmó que ha recorrido las estaciones América, Herco, Vextrom, Repsol y otros ubicadas en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa el Salvador y hasta Chorrillos sin conseguir GLP.

Estévez agregó que junto al desabastecimiento se han ido elevando los precios. El precio del GLP comenzó la semana en S/5.80, luego subió a S/6.50 y hoy en un grifo de los Pantanos de Villa donde llegó una cisterna con el combustible se vende a S/ 8.00

Por su parte, Edgar Puente, quien realiza servicio de taxi, señaló que no encontró GLP en grifos de Petroperú y Primax en los distritos de La Victoria, San Luis. En algunas estaciones sí había el combustible, pero con un precio de más de S/ 7.00 soles cuando estaba hasta hace algunos días S/ 5.00 soles.