Servicios públicos

Dan cita a abuelita que necesita operación de cataratas en el Hospital Rebagliati

Rotafono de RPP | Personal de EsSalud atendió el pedido de ayuda que hiciera el hijo de la adulta mayor de 83 años.
| | Laura Urbina Saldaña
Paciente con cataratas fue referida al Hospital Edgardo Rebagliati para un especialista pueda evaluarla.

Paciente con cataratas fue referida al Hospital Edgardo Rebagliati para un especialista pueda evaluarla. | Fuente: Rotafono

Luis de los Heros informó que su madre Blanca Fabián Cangahuala, de 83 años, podrá ser atendida en el servicio de oftalmología del Hospital Edgardo Rebagliati, en Lima, luego de que pidiera una cita a las autoridades de EsSalud, a través del Rotafono de RPP.

La adulta mayor necesita una consulta con el oftalmólogo para que la evalúe y ordene una intervención quirúrgica, ya que las cataratas están afectando gravemente a sus ojos y presenta severas dificultades para movilizarse ante la falta de visión.

Tras la difusión del caso en el Rotafono de RPP, personal de EsSalud se comunicó con el señor Luis de los Heros para darle la buena noticia que han programado una cita para su madre el próximo 29 de septiembre.

“Estoy agradecidos con RPP porque siempre están ayudando a las personas que como yo necesitamos a veces la asistencia para sacar una cita o una operación, ya que mi madre le estaba aumentando la catarata. Muchas gracias a RPP por haberme asistido, ahora podré llevar a mi madre al Hospital Rebagliati a fin de este mes", expresó con alegría.

Luis de los Heros dijo que desde junio del presente año estaba esperando una llamada de parte del Hospital Edgardo Rebagliati para que su madre pueda pasar por una cita en la especialidad de oftalmología, ya que había solicitado una referencia. 

Los especialistas de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) prestaron atención al clamor del hijo de la paciente e intervinieron para que le brinden una pronta solución. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

