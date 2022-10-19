menu
Servicios públicos

Escolar de San Martín fue traslado y operado en el INSN San Borja tras pedido de ayuda

Rotafono de RPP | Su padre agradece el apoyo de las autoridades y pide que sigan apoyando al menor con sus oraciones, pues lucha por su vida en el Instituto Nacional de Salud San Borja, en Lima.
| | Laura Urbina Saldaña
El padre del menor solicita a la comunidad mantener una cadena de oración para su pronta recuperación.

El padre del menor solicita a la comunidad mantener una cadena de oración para su pronta recuperación. | Fuente: Difusión.

Romel Ollaguez Díaz informó que su hijo André de 15 años, diagnosticado con una úlcera gástrica, fue traslado de emergencia del Hospital de Tarapoto al Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja, en Lima, luego de que pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

El padre de familia expresó su gratitud tras lograr el traslado médico de su hijo al INSN San Borja, donde pudieron operarlo de emergencia para reparar su estómago perforado por una úlcera.

El padre de familia reconoció el apoyo del Rotafono de RPP para conseguir una cama hospitalaria y la cirugía que requería con urgencia. 

“Soy el papá del niño André que clamaba una cama en la ciudad de Lima para poder ser operado con emergencia. Gracias a Dios, él ya se encuentra acá en el hospital, ha sido operado, su diagnóstico es crítico. Agradecer al Rotafono que me apoyó a difundir la noticia", expresó el señor Romel.

A pesar de que la condición de salud del menor sigue siendo crítica, el padre solicita a la comunidad mantener una cadena de oración para la pronta recuperación del estudiante.

“Así como pedí para que me apoyaran para conseguir una cama. Pido a toda la gente de buen corazón que me apoye con oración, porque que él es un niño que tiene un mundo por vivir y entonces yo sé que sus oraciones van a ser escuchadas por Dios”, manifestó.

Tras la difusión del caso, el Ministerio de Salud realizó las coordinaciones correspondientes con autoridades locales y el Seguro Integral de Salud (SIS) para gestionar el traslado vía área del paciente desde el Hospital II de Tarapoto a Lima. Susalud también intervino en la gestión para que el paciente fuera atendido lo más pronto posible. 

Por su parte, el INSN San Borja informó que el señor Romel se encuentra en el albergue hospitalario en el octavo piso, donde recibe todo el apoyo el cobijo y alimentación. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
INSN San Borja Trasladan a escolar Rotafono San Martín Minsa
