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EsSalud: familiares reportan que adulta mayor no recibe pastillas desde hace dos meses

Rotafono de RPP | Patricia Samamé pide que el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) distribuya los medicamentos a su madre de 92 años que padece de Alzheimer.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Patricia Samamé Gayoso hace un llamado a las autoridades para que puedan brindarle cuanto antes las pastillas solicitadas.

Patricia Samamé Gayoso hace un llamado a las autoridades para que puedan brindarle cuanto antes las pastillas solicitadas.

Familiares de Bertha Gayoso de Samamé, de 92 años, se encuentran preocupados porque la adulta mayor no cuenta con algunos medicamentos para tratar el Alzheimer que padece, ya que el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) de EsSalud no distribuye las pastillas hace dos meses. 

A través del Rotafono de RPP, Patricia Samamé Gayoso dijo que desde el pasado 4 de marzo, personal del área de farmacia no brinda las pastillas llamadas Quetiapina por estar agotadas a su madre, quien recibe las visitas de Padomi en su vivienda ubicada en el Cercado de Lima.

Además, indicó que desde el 4 de abril, no le dan el medicamento Sertralina. Patricia Samamé advierte que sin estas pastillas, su madre 92 años se pone ansiosa y no puede dormir.

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Patricia Samamé Gayoso hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que puedan brindarle cuanto antes las pastillas solicitadas para que la adulta mayor pueda dormir tranquila debido a que no puede hacerlo por la falta de esos medicamentos. 

"Pido por favor, una ayuda a EsSalud, con respecto a las pastillas que mi madre no está recibiendo hace dos meses, que son muy importantes para que mi madre pueda tener calidad de vida, ya que sin esas pastillas mi madre no duerme", solició Bertha. 

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