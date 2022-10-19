EsSalud: familiares reportan que adulta mayor no recibe pastillas desde hace dos meses

Familiares de Bertha Gayoso de Samamé, de 92 años, se encuentran preocupados porque la adulta mayor no cuenta con algunos medicamentos para tratar el Alzheimer que padece, ya que el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) de EsSalud no distribuye las pastillas hace dos meses.

A través del Rotafono de RPP, Patricia Samamé Gayoso dijo que desde el pasado 4 de marzo, personal del área de farmacia no brinda las pastillas llamadas Quetiapina por estar agotadas a su madre, quien recibe las visitas de Padomi en su vivienda ubicada en el Cercado de Lima.

Además, indicó que desde el 4 de abril, no le dan el medicamento Sertralina. Patricia Samamé advierte que sin estas pastillas, su madre 92 años se pone ansiosa y no puede dormir.

