EsSalud: pacientes con trasplante de órganos reciben pastillas Tacrolimus

EsSalud se pronunció al respecto e indicó que ya tienen el abastecimiento de las pastillas.
Los pacientes con trasplante de órgano se comunicaron con el Rotafono de RPP, para agradecer e informar que ya han recibido las pastillas Tacrolimus en el Hospital Guillermo Almenara, de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de La Victoria.
Milagros Cáceres afirmó que el 12 de diciembre recibió sus pastillas que debe tomar diariamente. Sin embargo, indicó que le han dado solo 21 unidades y que debe volver la próxima semana al hospital.
“Hoy he recogido mis pastillas de Tracolimus, solamente me dieron 21 pastillas de las 90 que me deben dar mensualmente. Me indicaron que tengo que venir la próxima semana del viernes, pero no me garantizan igual si hay stock”, afirmó Milagros.
No obstante, algunos pacientes tuvieron una reunión con Digemid y EsSalud, y les garantizaron que les iban a abastecer por completo las recetas de los usuarios.
EsSalud se pronunció al respecto e indicó que ya tiene el abastecimiento de las pastillas. Asimismo, afirmó más de 129 mil pastillas serán distribuidas progresivamente en los hospitales Guillermo Almenara Irigoyen, Edgardo Rebagliati, Alberto Sabogal y redes asistenciales en Arequipa y La Libertad.
Según Milagros, la pastilla Tracolimus es importante y vital para los pacientes no rechacen los trasplantes de órganos que recibieron. Milagros Flores Cáceres es una paciente con trasplante renal e indicó al Rotafono de RPP que, el 3 de diciembre, acudió a la farmacia del Hospital Almenara, pero no pudo conseguir el medicamento y, cuando preguntó sobre la fecha de reposición de estas pastillas, no le indicaron una fecha concreta.
Después de haber hecho su pedido público a través de Rotafono de RPP, las autoridades de EsSalud, Minsa y SuSalud supervisaron el caso e hicieron posible esta entrega.
