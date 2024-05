EsSalud: pacientes reportan falta de atención debido a huelga por parte de trabajadores

Huelga se repite en Arequipa

Pacientes reportaron que tampoco tenían atenición en los Hospitales de Yanahuara y Carlos Alberto Seguin Escobedo debido a la huelga que acatan los trabajadores de salud. Una mdre de familia tenía n un menor mal que quería ingresar por emergencia debido a que estaba atrevesando dolores en el andomen; sin embargo, tenía que esperar y hacer un gran cola. Asimismo, un hombre recién operado expresó su preocupación al no ser atendido. "Ayer me han operadol y me han dicho que tenía que venir hoy día", finalizó.