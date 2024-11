Familiares molestos tras cambios de centro médico para realizar diálisis a pacientes

Familiares de pacientes con insuficiencia renal que deben realizarse díalisis varias veces a la semana se encuentran molestos tras el cambio de centro de salud para practicarse este procedimiento.

Rocío Huaynate es una hija preocupada por su madre Prima Raza Chuco, quien se realiza diálisis en la clínica Centromed, en San Juan de Miraflores, y ahora la han cambiado de centro médico a uno más lejos, al distrito de Miraflores, por lo que le dificulta el trayecto, ya que la señora de 74 años tiene afecciones a la cadera. A través del Rotafono de RPP se contaron todos los detalles.



Son tres veces por semana desde hace cinco años que Prima Raza realiza sus diálisis y hoy no podrá asistir por el tema de la distancia. Su hija, Rocío Huaynate, comentó que recién ayer le notificaron del hecho y hoy su madre no podrá asistir a la clínica reasignada.



Otro problema es la variación de los horarios para realizar el procedimiento. Rocío Huaynate afirmó que pueden llegar a salir hasta las 11 de la noche y la adulta mayor no tendría facilidad al caminar, pues también tiene fractura en la cadera.



“Ayer recién nos hemos enterado a las 10 de la noche, hay pacientes que normalmente se hacen diálisis los lunes, miércoles y viernes en tres turnos (...) hoy yo trabajo y no hay quien lleve a mi madre y en ese horario peor, tendrá que esperar al día viernes para poder dializarse”, afirmó Rocío.



Rocío Huaynate espera que puedan solucionar el problema de la habilitación del primer centro médico para que no solo su madre, sino otros pacientes puedan atenderse con facilidad y realizar el procedimiento de diálisis cerca a sus viviendas para evitar molestias en su traslado.