Hombre pide ayuda para conseguir cita en el Hospital Dos de Mayo por grave herida en pie diabético

Julio César Castillo, de 40 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, ya que necesita una cita en la especialidad de Endocrinología del Hospital Dos de Mayo, debido a una grave herida en su pie izquierdo.

Hace quince años, Julio César fue diagnosticado con diabetes, lo que ha implicado numerosas restricciones en su vida. Sin embargo, desde hace dos meses, ha intentado sin éxito conseguir una cita médica.

Castillo señala que la herida le ha dificultado trasladarse a otros lugares. A pesar de haber recibido atención de emergencia en el Hospital Dos de Mayo en octubre del año pasado, no se logró un cierre total de la herida. Actualmente, Julio busca un tratamiento que le permita aliviar su condición.

La herida ha estado presente durante tres años, pero a pesar de los tratamientos, no ha sanado. La situación ha empeorado y ahora, Julio ya no puede caminar. El hombre solicita a las autoridades del Hospital Dos de Mayo que le ayuden a conseguir una cita, ya que no ha logrado acceder a la especialidad de Endocrinología.