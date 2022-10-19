Hospital Almenara: madre de niño con leucemia pide ayuda para que le den un medicamento específico

El niño se atendió en el hospital Almenara desde hace más de un año atrás | Fuente: Andina/Rotafono
Jessica Bazalar es una madre de familia que se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su hijo llamado Mathías tiene leucemia linfoblástica aguda (LLA) y viene atendiéndose en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, ubicado en el distrito limeño de La Victoria. Sin embargo, no puede continuar con su tratamiento por falta de un medicamento en especial.
La señora indicó que su hijo tiene esta enfermedad desde hace un año atrás y había mejorado mucho. Recientemente, tuvo una recaída, pero cuando fue al hospital Almenara para que lo internen le dijeron que no había camas. Esta demora hizo que la enfermedad regrese de forma más agresiva.
La ciudadana comentó que finalmente el menor de ocho años fue atendido y los médicos le recetaron una medicamento llamado blinatumomab, un medicamento de inmunoterapia clasificado como un anticuerpo biespecífico. Lo mejor de esta medicina es que no hace mucho daño al cuerpo de los niños, como otros que son más invasivos.
Estos son los documentos médicos del niño de ocho años con leucemia | Fuente: Rotafono
Del mismo modo, Jessica Bazalar señaló que este medicamento lo debe comprar EsSalud y su comité demora mucho en dar una respuesta. El tiempo es fundamental para su hijo, ya que aquel mal es muy agresivo y es peligroso para el cuerpo de su pequeño. Además, que complica las posibilidades de un trasplante de médula ósea, el cual lo necesita.
La señora está desesperada porque su hijo lleva bastante tiempo hospitalizado y solamente desea jugar como los demás. "Blinatumomab es indispensable para que pueda vivir", sostuvo. Por dicha razón, hace una solicitud pública de ayuda para que las autoridades de EsSalud y del hospital Almenara agilicen los trámites burocráticos.
"Yo pido al presidente ejecutivo de EsSalud y al gerente del hospital Almenara, por favor, que se pongan una mano en el corazón. Son niños que quieren jugar, quieren salir, están meses y meses hospitalizados", añadió la madre de familia cuyo hijo se encuentra mal de salud.
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