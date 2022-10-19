Hospital Almenara: madre de niño con leucemia pide ayuda para que le den un medicamento específico

Jessica Bazalar es una madre de familia que se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su hijo llamado Mathías tiene leucemia linfoblástica aguda (LLA) y viene atendiéndose en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, ubicado en el distrito limeño de La Victoria. Sin embargo, no puede continuar con su tratamiento por falta de un medicamento en especial.

La señora indicó que su hijo tiene esta enfermedad desde hace un año atrás y había mejorado mucho. Recientemente, tuvo una recaída, pero cuando fue al hospital Almenara para que lo internen le dijeron que no había camas. Esta demora hizo que la enfermedad regrese de forma más agresiva.

La ciudadana comentó que finalmente el menor de ocho años fue atendido y los médicos le recetaron una medicamento llamado blinatumomab, un medicamento de inmunoterapia clasificado como un anticuerpo biespecífico. Lo mejor de esta medicina es que no hace mucho daño al cuerpo de los niños, como otros que son más invasivos.