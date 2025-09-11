Hospital Hipólito Unanue atiende a paciente que pedía que retiren catéter

El Hospital Nacional Hipólito Unanue del Ministerio de Salud, en Lima, informó que atenderán a la paciente Brighit Martínez, quien solicitó a través del Rotafono de RPP que le retiren el catéter que dejó de utilizar hace tres años.

Brighit comentó que en febrero del 2020 le internaron en el Hospital Hipólito Unanue y colocaron el catéter en el lado derecho del tórax, por el cual le suministraban sus medicamentos para luchar contra la tuberculosis.

Sin embargo, a pesar de haber completado exitosamente su tratamiento en 2021 y haber sido dada de alta en 2022, aún no le retiran el dispositivo.

Desesperada, recurrió al Rotafono de RPP, ya que los establecimientos de salud le indicaban que no había citas, cirujanos y camas para poder realizar el procedimiento médico.

Ella explicó que el catéter le causa malestar y representa un riesgo para su salud que podría comprometer sus pulmones con una infección.

Comunicado del Hospital Hipólito Unanue

El Hospital Hipólito Unanue comunicó que puede atender el requerimiento y garantizar el procedimiento necesario, por lo que ya se ha coordinado con la paciente a fin de que pueda acercarse a las instalaciones.

"Se han coordinado con el Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular para programar y realizar la intervención correspondiente, priorizando siempre la salud y el bienestar de la paciente", señaló.

Cabe indicar que los gastos de la intervención y tratamiento serán cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS), cuyos funcionarios ayudaron a gestionar la atención de la paciente.

Tras la difusión del caso, personal de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) expresó su preocupación e intervino para que la ciudadana puede recibir la atención que necesitaba con urgencia.