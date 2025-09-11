menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Hospital Hipólito Unanue atiende a paciente que pedía que retiren catéter

Rotafono de RPP | El Hospital Hipólito Unanue del Ministerio de Salud realizará el procedimiento quirúrgico a mujer que lleva con el dispositivo hace tres años, pese a haber culminado su lucha contra la TBC.
| | Laura Urbina Saldaña
El Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Hospital Hipólito Unanue va a programar la intervención quirúrgica.

El Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Hospital Hipólito Unanue va a programar la intervención quirúrgica. | Fuente: Rotafono

El Hospital Nacional Hipólito Unanue del Ministerio de Salud, en Lima, informó que atenderán a la paciente Brighit Martínez, quien solicitó a través del Rotafono de RPP que le retiren el catéter que dejó de utilizar hace tres años.

Brighit comentó que en febrero del 2020 le internaron en el Hospital Hipólito Unanue y colocaron el catéter en el lado derecho del tórax, por el cual le suministraban sus medicamentos para luchar contra la tuberculosis.

Sin embargo, a pesar de haber completado exitosamente su tratamiento en 2021 y haber sido dada de alta en 2022, aún no le retiran el dispositivo. 

Desesperada, recurrió al Rotafono de RPP, ya que los establecimientos de salud le indicaban que no había citas, cirujanos y camas para poder realizar el procedimiento médico.

Ella explicó que el catéter le causa malestar y representa un riesgo para su salud que podría comprometer sus pulmones con una infección.  

Comunicado del Hospital Hipólito Unanue

El Hospital Hipólito Unanue comunicó que puede atender el requerimiento y garantizar el procedimiento necesario, por lo que ya se ha coordinado con la paciente a fin de que pueda acercarse a las instalaciones.

"Se han coordinado con el Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular para programar y realizar la intervención correspondiente, priorizando siempre la salud y el bienestar de la paciente", señaló.

Cabe indicar que los gastos de la intervención y tratamiento serán cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS), cuyos funcionarios ayudaron a gestionar la atención de la paciente.

Tras la difusión del caso, personal de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) expresó su preocupación e intervino para que la ciudadana puede recibir la atención que necesitaba con urgencia. 

Te recomendamos
Paciente con cáncer de próstata continuará tratamiento tras conseguir cita para examen de tomografía

Paciente con cáncer de próstata continuará tratamiento tras conseguir cita para examen de tomografía

 Lima: gestionan salida de peruana varada en Nepal tras pedido de ayuda

Lima: gestionan salida de peruana varada en Nepal tras pedido de ayuda

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Atienden a paciente Paciente pide retiro de catéter Rotafono Hospital Hipólito Unanue Paciente venció la TBC
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Piden ayuda para mujer de 82 años que necesita una tomografía en la vista tras ser operada en el Hospital Sabogal

Piden ayuda para mujer de 82 años que necesita una tomografía en la vista tras ser operada en el Hospital Sabogal

 Madre espera desde hace cinco meses por un examen de tomografía en el Hospital Sabogal

Madre espera desde hace cinco meses por un examen de tomografía en el Hospital Sabogal

 San Juan de Miraflores: conductores advierten fierro sobresalido en bypass Ciudad de Dios

San Juan de Miraflores: conductores advierten fierro sobresalido en bypass Ciudad de Dios

 Paciente con cáncer de próstata continuará tratamiento tras conseguir cita para examen de tomografía

Paciente con cáncer de próstata continuará tratamiento tras conseguir cita para examen de tomografía
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot