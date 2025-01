Hospital Rebagliati: ciudadano pide ayuda para conseguir cita en Oftalmología

Ciudadano pide que le reprogramen la cita

Ahora el hombre de 60 años indica que tiene problemas muy fuertes respecto a su visión. Hace dos años atrás, se atendía en el Hospital EsSalud Angamos, donde le indicaron que su ojo derecho prácticamente estaba perdido y debía tratar de recuperar el izquierdo.



Del mismo modo, indicó que días después de que no acudiera a la cita fue al Hospital Rebagliati para pedir una reprogramación, pero hasta la fecha no ha podido hallar ninguna.



Oscar Calderon aseguró que también se ha realizado diversos exámenes porque necesitaba que un oftalmólogo lo vea y teme que esas pruebas ya vencieron.



“Le estoy enviando los exámenes que me han sacado solo falta la tomografía no hay más exámenes pendientes lo que necesito ya es que me vea el especialista de glaucoma quiero saber mi presión como esta como esta avanzando mi condicion por favor de que me vale los exámenes si ya vencieron”, afirmó el ciudadano.



Un dato importante es que el señor hizo público su caso hace un año atrás a través del Rotafono y el hospital Rebagliati respondió favorablemente. Además, le brindó una cita, pero sostuvo que la pérdida de su madre lo devastó y poco a poco pudo recuperar las acciones rutinarias.