Hospital Rebagliati: pacientes con cáncer reportan que los equipos de radioterapia están malogrados

María Castellano Pajuelo es una ciudadana que tiene cáncer al ovario y está en la cuarta fase. Ella se somete a radioterapias como parte de su tratamiento en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ubicado en el distrito limeño de Jesús María y la lleva 18 sesiones; son 25 en total. Sin embargo, desde hace más de una semana no puede hacérselas.

Su hermano Román Castellano se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que los dos equipos de radioterapias que posee el nosocomio se encuentran malogradas desde hace dos semanas. Incluso, comentó que no es la primera vez que está en dicho estado, ya que este año ya pasó lo mismo.

Sonia Crisostomo Nolazco es otra paciente oncológica con cáncer en la médula espinal que tampoco puede someterse a este tratamiento porque el equipo está inoperativo. Ella hizo esta denuncia pública debido a que no solo se trata de su caso, sino que hay varias personas en el mismo estado que necesitan esta terapia.