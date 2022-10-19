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Hospital Rebagliati: pacientes con cáncer reportan que los equipos de radioterapia están malogrados

Rotafono de RPP | Desde hace dos semanas que estas máquinas de radioterapias del hospital Rebagliati están inoperativas y los pacientes oncológicos no pueden continuar sus tratamientos.
| | Victor Pacheco
Este es el equipo de radioterapia que sirve para los pacientes con cáncer

Este es el equipo de radioterapia que sirve para los pacientes con cáncer | Fuente: Andina

María Castellano Pajuelo es una ciudadana que tiene cáncer al ovario y está en la cuarta fase. Ella se somete a radioterapias como parte de su tratamiento en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ubicado en el distrito limeño de Jesús María y la lleva 18 sesiones; son 25 en total. Sin embargo, desde hace más de una semana no puede hacérselas.

Su hermano Román Castellano se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que los dos equipos de radioterapias que posee el nosocomio se encuentran malogradas desde hace dos semanas. Incluso, comentó que no es la primera vez que está en dicho estado, ya que este año ya pasó lo mismo.

Sonia Crisostomo Nolazco es otra paciente oncológica con cáncer en la médula espinal que tampoco puede someterse a este tratamiento porque el equipo está inoperativo. Ella hizo esta denuncia pública debido a que no solo se trata de su caso, sino que hay varias personas en el mismo estado que necesitan esta terapia.

A la señora Castellano le programaron 25 sesiones de radioterapia en el hospital Rebagliati

A la señora Castellano le programaron 25 sesiones de radioterapia en el hospital Rebagliati | Fuente: Rotafono

Paciente con cáncer no pueden seguir su tratamiento

Estos equipos son dos máquinas de acelerador lineal para radioterapia que sirven exclusivamente para los pacientes oncológicos. "Uno se malogró ya hace más de seis meses y el otro ya hace dos semanas que no funciona", comentó el hijo de la paciente, quien recalcó que la salud de su mamá ha empeorado desde que no ha tenido sus sesiones.

"Fui a hablar y lo único que dicen es que la gerencia del hospital aún no renueva el contrato con la empresa de mantenimiento", señaló. Por dicha razón, reiteró el pedido de ayuda a las autoridades de salud para que agilicen los trámites y estén operativos los equipos lo antes posible, pues muchas vidas dependen de ello.

En el punto tres del documento médico indica que el equipo de radioterap

En el punto tres del documento médico indica que el equipo de radioterap | Fuente: Rotafono

Equipos malogrados en el hospital Rebagliati

María Castellano, por su parte, vive en Huaraz y hace casi dos años se atendía en la Red Asistencial Huaraz de la región Áncash. Al detectarle el cáncer la refirieron a Lima, al hospital Rebagliati, pero el tratamiento se ha interrumpido por las máquinas inoperativas. "Ningún paciente está recibiendo tratamiento", advirtió.

El hermano de esta paciente oncológico manifestó que le dijeron que probablemente los equipos pueden utilizarse a partir del domingo 22 de marzo. El problema es que no es una fecha oficial y puede ser que no haya ningún consenso y la situación no cambie para nada. Por dicha razón, hace un llamado a EsSalud para que solucionen esta problemática cuanto antes.

Hay varios pacientes que necesitan hacerse estas radioterapias en el hospital Rebagliati

Hay varios pacientes que necesitan hacerse estas radioterapias en el hospital Rebagliati | Fuente: Andina

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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