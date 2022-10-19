Hospital Rebagliati: pacientes oncológicos ya cuentan con medicamento para sus quimioterapias

Ante los reclamos presentados por pacientes con cáncer por el desabastecimiento del llamado Pemetrexed de 500 mg en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ubicado en el distrito limeño de Jesús María, se hicieron las gestiones respectivas para contar con este medicamento que sirve para las quimioterapias.

Rubí Céspedes, hija de Haide Céspedes Morales, una señora de 79 años que tiene cáncer al pulmón se puso en contacto con el Rotafono de RPP para realizar esta denuncia, pues llevaba cuatro meses sin poder hacerse ese procedimiento. Luego de este reclamo, el hospital Rebagliati coordinó un préstamo con el Hospital Sabogal.

La ciudadana contó que luego de hacer esta solicitud de ayuda, personal del Atención al Asegurado del hospital Rebagliati se comunicó con ella para decirle que no tenían el Pemetrexed, pero que pidieron un lote al Hospital Sabogal y que llegaría en menos de 24 horas.