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Hospital Rebagliati: pacientes oncológicos ya cuentan con medicamento para sus quimioterapias

Rotafono de RPP | Tras cuatro meses de espera y luego de la denuncia hecha, el hospital Rebagliati se abasteció del Pemetrexed de 500 mg tras pedido de préstamo del Hospital Sabogal.
| | Victor Pacheco
Varios pacientes con cáncer se atienden en el hospital Rebagliati

Varios pacientes con cáncer se atienden en el hospital Rebagliati | Fuente: Andina

Ante los reclamos presentados por pacientes con cáncer por el desabastecimiento del llamado Pemetrexed de 500 mg en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ubicado en el distrito limeño de Jesús María, se hicieron las gestiones respectivas para contar con este medicamento que sirve para las quimioterapias.

Rubí Céspedes, hija de Haide Céspedes Morales, una señora de 79 años que tiene cáncer al pulmón se puso en contacto con el Rotafono de RPP para realizar esta denuncia, pues llevaba cuatro meses sin poder hacerse ese procedimiento. Luego de este reclamo, el hospital Rebagliati coordinó un préstamo con el Hospital Sabogal.

La ciudadana contó que luego de hacer esta solicitud de ayuda, personal del Atención al Asegurado del hospital Rebagliati se comunicó con ella para decirle que no tenían el Pemetrexed, pero que pidieron un lote al Hospital Sabogal y que llegaría en menos de 24 horas.

Pacientes oncológicos ya pueden hacerse las quimioterapias

Desde EsSalud indicaron que se aseguraron con 20 unidades de este medicamento y se cubrirán las terapias de quimioterapias de varios pacientes. "Respecto a los exámenes de diagnóstico, se confirmó que la paciente ya logró realizarse la tomografía de manera externa y actualmente cuenta con su cita programada en el servicio de Oncología Médica", se lee.

Hoy, miércoles 18 de marzo le confirmaron que adquirieron dicho medicamento y le programaron una cita para hacerle la quimioterapia. La familia se mostró agradecida con el Rotafono por difundir este caso; sobre todo, porque hay varios pacientes oncológicos que necesitaban este medicamento.

“Muchísimas gracias a ustedes, al Rotafono de RPP. Si yo no hago esta denuncia, mi voz no se escucha. Muchas gracias”, reiteró la hija de la señora Haide.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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