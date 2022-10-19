Hospital Sabogal: joven con enfermedad pulmonar será operado tras conseguirse grapas

“¡Ocurrió un milagro!”, fueron las palabras de Miriam Rosa Baylón Mendoza, quien informó al Rotafono de RPP que su hijo Francisco Ames Baylón será operado mañana del pulmón izquierdo, en el Hospital Alberto Sabogal de EsSalud del Callao, tras conseguirse las grapas quirúrgicas que tanto necesitaba.



La ayuda llegó luego de que el caso fuera difundido en el Rotafono de RPP. Según la madre de familia, hoy uno de los especialistas de EsSalud les mostró un equipo donde contenían todos los implementos médicos para operar mañana al joven de 19 años, diagnosticado con neumotórax, es decir, que el pulmón presenta aire en el espacio pleural, provocando su colapso.

"Estoy infinitamente agradecida con el Rotafono de RPP y con todas las personas que han podido participar en esta súplica. Acabo de conversar con el doctor Miguel Pérez y me confirmó que ya tienen el equipo completo para operar a mi hijo. Ya tienen las grapas y las pistolas especiales. Él se encuentra delicado, pero confío en las manos de los médicos”, afirmó Miriam.

