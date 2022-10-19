Hospital Sabogal: joven con enfermedad pulmonar será operado tras conseguirse grapas

El joven de 19 años ingresó por emergencia al Hospital Sabogal el pasado 4 de marzo y, tras varios exámenes, se determinó que padecía neumotórax.
“¡Ocurrió un milagro!”, fueron las palabras de Miriam Rosa Baylón Mendoza, quien informó al Rotafono de RPP que su hijo Francisco Ames Baylón será operado mañana del pulmón izquierdo, en el Hospital Alberto Sabogal de EsSalud del Callao, tras conseguirse las grapas quirúrgicas que tanto necesitaba.
La ayuda llegó luego de que el caso fuera difundido en el Rotafono de RPP. Según la madre de familia, hoy uno de los especialistas de EsSalud les mostró un equipo donde contenían todos los implementos médicos para operar mañana al joven de 19 años, diagnosticado con neumotórax, es decir, que el pulmón presenta aire en el espacio pleural, provocando su colapso.
"Estoy infinitamente agradecida con el Rotafono de RPP y con todas las personas que han podido participar en esta súplica. Acabo de conversar con el doctor Miguel Pérez y me confirmó que ya tienen el equipo completo para operar a mi hijo. Ya tienen las grapas y las pistolas especiales. Él se encuentra delicado, pero confío en las manos de los médicos”, afirmó Miriam.
Francisco Ames Baylón es un joven de 19 años que necesitaba ser operado del pulmón izquierdo en el Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, debido a que presenta bullas, es decir, espacios llenos de aire.
El paciente ingresó por emergencia al Hospital Sabogal el pasado 4 de marzo y, tras varios exámenes, se determinó que padecía neumotórax y presentaba bullas en el pulmón izquierdo, lo que estaba dañando el órgano.
“Le hicieron un agujero en la abertura de las costillas, en el lado izquierdo, para drenarle el aire. Hoy mi hijo sigue drenando aire y líquido. Luego del trauma shock pasó por observación; ayer estuvo en UCE y hoy está en hospitalización. Requiere ser operado”, dijo Miriam aquella vez.
Tras el pedido de ayuda, la Red Sabogal de EsSalud informó que el último viernes 6 de marzo, el paciente Francisco Ames Baylón fue trasladado al área de Cirugía de Tórax y Cardiovascular. Asimismo, indicaron que se encuentra hemodinámicamente estable y afebril, con riesgo quirúrgico y riesgo anestésico efectivizados. Además, permanece en observación en cama, a la espera de evaluación preanestésica y con cirugía electiva programada para el martes.
