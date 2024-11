Huacho: padre de familia reporta cierre de banco de sangre en Hospital II Gustavo Lanata

Su padre está preocupado porque no solo son las horas de viaje, sino que también le ocasiona gastos para trasladar a sus familiares o donantes que quieran realizar la transfusión de sangre.



“Al mes yo estoy devolviendo dos unidades, sí o sí tengo que llevar dos personas, todos los meses, por eso si llego a Lima me ocasiona gasto y pérdida de tiempo. De Huacho a Lima salimos a las tres de la mañana y llegamos a las siete de la mañana y en el transcurso de los papeleos, el procedimiento se realiza hasta las 11 a. m. y no soy solo yo, son varias personas que atravesamos por lo mismo”, detalló Martín Rodríguez.



Martín Rodríguez espera que las autoridades puedan brindar una solución cuanto antes ya que no cuenta con los recursos económicos trasladar a los donantes de su hija todos los meses y teme porque se suscite una emergencia que pongo en riesgo la salud de su pariente.