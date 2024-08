Huancayo: paciente reporta falta de medicamento para tratar mal cardiaco

Milagros López Mori se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que no ha recibido sus pastillas para tratar las arritmias cardiacas, en los meses de julio y agosto. La paciente denunció que se ha reportado un desabastecimiento de las medicinas en el servicio de farmacia del Policlínico Mantaro de EsSalud, en la ciudad de Huancayo, región Junín.



Aproximadamente dos meses comenzó esta falencia de las píldoras llamadas Verapamilo de 80 mg, según Milagros, diagnosticada con taquicardia paroxística supraventricular y síndrome disautonómico; sin embargo, no se angustió porque optó por comprarlas de manera particular. El problema inició a principios de agosto, cuando buscó en farmacias particulares y no las encontró más.



“El primero de julio fui a recoger mi tratamiento y la señorita de farmacia me dice que vuelva el día 30 de julio, porque la medicina no ha llegado, voy el día indicado y me atiende un joven. Él mismo me dice que ya está la medicina en el almacén de farmacia del hospital, que vuelva el seis o siete de agosto. El ocho de agosto me apersono a farmacia en hora de la mañana y la señorita me manifiesta que dicha medicina no hay hasta nuevo aviso”, refirió Milagros López.