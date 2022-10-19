Huánuco: pobladores piden construcción de carretera luego de que bus se quedara varado

Dante Asencio Huayanay se comunicó con el Rotafono de RPP y pidió ayuda para colocar pavimento en la calle del Barrio Carmen, en el distrito de Pinra, provincia de Huacaybamba, en la región Huánuco, debido a las malas condiciones de la vía.



El pasado jueves 22 de enero, un bus de transporte público pasó por la zona y se quedó varado. Diversos pobladores unieron fuerzas y lograron sacar al ómnibus después de varias horas.



Sin embargo, Dante dijo que la falta de pavimentación se hace más notoria en los meses de diciembre a mayo debido a las fuertes lluvias suscitadas en la zona que representan una amenaza para los viajeros que transitan por el lugar.



“Esta zona viene siendo afectada por huaicos debido a lluvias intensas, exponiendo a pasajeros a riesgos y evidenciando la falta de mantenimiento vial (...) Los pasajeros sufren demoras, exigiendo soluciones, ya que todos los años, en éstas épocas el problema sigue latente”, afirmó Dante.

