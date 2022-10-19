Huánuco: pobladores piden construcción de carretera luego de que bus se quedara varado

Dante Asencio Huayanay se comunicó con el Rotafono de RPP y pidió ayuda para colocar pavimento en la calle del Barrio Carmen, en el distrito de Pinra, provincia de Huacaybamba, en la región Huánuco, debido a las malas condiciones de la vía.
El pasado jueves 22 de enero, un bus de transporte público pasó por la zona y se quedó varado. Diversos pobladores unieron fuerzas y lograron sacar al ómnibus después de varias horas.
Sin embargo, Dante dijo que la falta de pavimentación se hace más notoria en los meses de diciembre a mayo debido a las fuertes lluvias suscitadas en la zona que representan una amenaza para los viajeros que transitan por el lugar.
“Esta zona viene siendo afectada por huaicos debido a lluvias intensas, exponiendo a pasajeros a riesgos y evidenciando la falta de mantenimiento vial (...) Los pasajeros sufren demoras, exigiendo soluciones, ya que todos los años, en éstas épocas el problema sigue latente”, afirmó Dante.
Dante hace un llamado a las autoridades municipales para que puedan realizar una obra de pavimentación para evitar que este tipo de situaciones se repitan y pongan en riesgo a turistas y a la población.
Falta de agua en el distrito
Otra problema que expuso el poblador es el corto horario en el que todos se abastecen de agua debido a que Dante afirma que se apertura para la población, el recurso hídrico desde las cuatro de la mañana hasta el mediodía.
