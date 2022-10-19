Ica: niña con dengue es trasladada al Hospital María Auxiliadora tras pedido de ayuda

Una niña de cinco años, diagnosticada con dengue, es trasladada de emergencia en una ambulancia terrestre de la región Ica al Hospital María Auxiliadora, situado en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, luego de que su madre pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

Tras la difusión del caso de la pequeña Valentina, el Ministerio de Salud gestionó el apoyo para que la menor fuera evacuada lo más pronto posible a un centro hospitalario de la capital, dado a su grave estado de salud.

La madre Celeste Wong pedía una cama UCI pediátrica en un hospital limeño y la atención especializada para salvar la vida de su hija debido a que el dengue ha provocado daños en el hígado, riñones y pulmones de la niña.

La niña de cinco años fue internada el 16 de mayo en el Hospital Santa María del Socorro de la ciudad de Ica y después de cuatro días de gestiones, personal de salud logró trasladar este miércoles a la paciente hacia la capital.

Personal del Minsa y el Seguro Integral de Salud realizaron los trámites para que la menor sea evacuada hacia el Hospital María Auxiliadora, donde la esperan médicos para darle un tratamiento oportuno.

La madre confía en que su pequeña podrá superar la enfermedad del dengue, volverá a sonreír y seguirá adelante tras el apoyo de los médicos.

Hay que indicar que personal de Susalud se interesó en el caso de la paciente, quien finalmente recibió el apoyo de las autoridades sanitarias.