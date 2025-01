Independencia: reiteran pedido de compra de medicamento para niño con leucemia

María Mercado se comunicó con el Rotafono de RPP para reiterar el pedido de ayuda, a fin de que su hijo Lyan Argandoña Mercado, de 10 años, reciba su tratamiento de inmunoterapia contra la leucemia linfoblástica aguda en el Hospital Nacional Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima.

La señora María informó que, el 19 de diciembre del año pasado, el Comité Farmacoterapéutico del Hospital Guillermo Almenara requirió la compra y autorización del medicamento Blinatumomab 35 UG para el tratamiento del menor, pero hasta el momento no se hace efectivo.

El pequeño Lyan salió de alta el 5 de diciembre luego de que le practicaran la inmunoterapia en el Hospital Almenara. Personal de salud informó que el medicamento iba a llegar en dos semanas, pero hace unos días le dijeron que va a demorar porque van a pedir un nuevo presupuesto.

“Hace un mes que mi hijo no recibe su tratamiento, por favor, ayúdenme para que el medicamento pueda llegar. Me dicen que el requerimiento está en gerencia y en farmacia, pero hasta el momento no sale nada”, informó María Mercado.

Desde el distrito limeño de Inpendencia, la madre de familia recordó que en noviembre pasado su hijo pudo acceder al tratamiento tras el pedido de ayuda que hiciera en el Rotafono de RPP, por lo que ahora solicita que EsSalud escuche su clamor, pues teme que la salud de su pequeño recaiga.