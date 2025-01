INEN: Madre pide donantes de plaquetas para su hijo con leucemia que acaba de contraer COVID-19

La madre reveló que tienen una deuda de más de 20 unidades en el banco de sangre del INEN, pero actualmente necesitan tres unidades con urgencia debido a que el menor se ha contagiado por COVID 19 y tiene el hígado inflamado.

“Mi niño tiene 11 años actualmente se encuentra hospitalizado y está necesitando plaquetas y la cual no encuentro donantes voluntarios todas las personas me cobran y yo no tengo los recursos económicos para poder pagar”, reveló Ana Pérez.

La madre de familia espera que la situación pueda mejorar y que personas de buen corazón puedan ayudar a su hijo Gherson Arenas quien lucha desde muy pequeño contra la Leucemia.

Gherson Josue Arenas Pérez de 11 años es de la provincia de Cajabamba, región de Cajamarca. El pasado 2 de julio del 2022 fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. El pasado 22 de julio del 2024, le hicieron un trasplante de médula ósea.

Actualmente, el niño de 11 años se encuentra necesitando con mucha urgencia plaquetas ya que está en riesgo de producir cualquier hemorragia, precisó la madre. Si usted está interesado en ayudar. llamar al 903 087 620.