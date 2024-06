Bebé de cuatro meses con síndrome de Down necesita ser operado en el INSN Breña

Operación se suspendió por falta de insumos

Por otro lado, le pidieron que comprara medicamentos y ropa para su hijo, lo cual no podía costearlos porque la señora no puede trabajar. El problema fue que hace dos semanas, los de Cardiología la llamaron para indicarle que se suspendió la intervención de su bebé y no le dieron mayor detalle.

Uno de los médicos encargados le comentó que la cancelación se debe a que el INSN no cuenta con los insumos para proceder con la operación y que solo tenía que esperar. La señora Lesly y su bebé llevan casi cuatro meses en el hospital y la situación es la misma, y teme por la vida de su pequeño Lima.

La madre de familia ha buscado este insumo por la capital y no ha logrado encontrarlo; por ello, exhorta a través del Rotafono a que las autoridades agilicen los trámites y el hospital tenga estos insumos para que su hijo sea opera lo antes posible, pues su vida está en peligro.

El recién nacido tiene síndrome de Down y presenta dos agujeros en el corazón de 4.5 milímetros; por lo que, un simple resfriado o cualquier virus que se contagie puede ser clave para su salud. Por dicha razón, solicita todo el apoyo posible de los médicos y entidades respectivas.