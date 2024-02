INSN Breña colocará el implante requerido a adolescente con anomalía congénita

Todo se canceló por temas burocráticos

Yajaira Bueno dijo que su hija se encontraba hospitalizada desde el jueves pasado en la noche. Al día siguiente la llevaron al quirófano, pero la tuvieron que sacar. El auditor del centro médico intervino porque faltaba confirmar si el Seguro Integral de Salud (SIS) cubría este implante.

Asimismo, la mamá fue informada de que si el SIS no daba esta confirmación no podían operar a su hija. El SIS no respondía y la salud de su hija continúa perjudicándose.