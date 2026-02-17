Jesús María: adulta mayor pide ayuda para que le operen la rodilla en el hospital Rebagliati

La señora está postrada en una cama del hospital Rebagliati debido a su pierna lastimada | Fuente: Rotafono
María Luz Quinteros es una paciente hipertensa, diabética y con hipotiroidismo que está a la espera de una operación en la rodilla izquierda en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ubicado en el distrito limeño de Jesús María. Ella se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer este hecho y hace un pedido de ayuda a las autoridades de salud.
La señora de 73 años ya tenía programada dicha intervención en julio en el Hospital EsSalud Suarez, pero nunca le llamaron y este último viernes 13 de febrero sufrió un accidente que hizo que se rompiera la tibia de aquella pierna lastimada. Horas después fue internada en la sala de emergencias del hospital Rebagliati, pero todavía no le han dicho cuándo la van a operar.
La adulta mayor tuvo este accidente la semana pasada en una de las playas de Punta Hermosa y el último sábado le pusieron una férula en dicho nosocomio y también le dan medicamentos para el dolor. Sin embargo, necesita seguir su tratamiento y ese es la operación en la rodilla, la cual sigue esperando desde hace meses.
Su pierna ahora está en una peor situación y su salud está en peligro debido a las múltiples enfermedades que padece. Ella no puede moverse y los médicos le dijeron que tiene rota la tibia y hay mucha sangre interna. Asimismo, mencionó que prácticamente no tiene familiares que la apoyen, solo su hija, quien trabaja y no tiene mucho tiempo.
Ella no puede movilizarse y requiere la ayuda de las autoridades para que pueda reclamar, ya que está postrada en la cama. Además, afirmó que hay más pacientes en espera de que los intervengan; por ello, hace esta denuncia pública para que EsSalud se mueva y haga las gestiones necesarias para acelerar el proceso.
"Me dijeron que no hay material. El dolor es intenso. Esperan que se infecte mi pierna seguro. No se qué hacer, por favor", agregó la señora María Luz, quien se quejó de la "pésima atención de EsSalud" por no darle solución desde hace más de seis meses y esperar a que su pierna se dañe aún más.
Desde el hospital Rebagliati se pronunciaron sobre este caso e indicaron que la paciente hospitalizada no puede ser operada "debido al consumo previo de aspirina". Por lo que, "por seguridad" se debe esperar a que el fármaco se elimine de su organismo y no tener ningún riesgo.
"No se trata de falta de insumos ni de una negativa a realizar la intervención, sino del estricto cumplimiento de los protocolos médicos establecidos", afirmaron. Además, señalaron que la señora es monitoreada constantemente y estas decisiones de la Red Rebagliati "están orientadas a salvaguardar la salud y seguridad" de la ciudadana.
Sobre una fecha estimada para su intervención, manifestaron que la paciente debe esperar siete días por el riesgo de sangrado.
