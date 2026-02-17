Jesús María: adulta mayor pide ayuda para que le operen la rodilla en el hospital Rebagliati

María Luz Quinteros es una paciente hipertensa, diabética y con hipotiroidismo que está a la espera de una operación en la rodilla izquierda en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ubicado en el distrito limeño de Jesús María. Ella se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer este hecho y hace un pedido de ayuda a las autoridades de salud.

La señora de 73 años ya tenía programada dicha intervención en julio en el Hospital EsSalud Suarez, pero nunca le llamaron y este último viernes 13 de febrero sufrió un accidente que hizo que se rompiera la tibia de aquella pierna lastimada. Horas después fue internada en la sala de emergencias del hospital Rebagliati, pero todavía no le han dicho cuándo la van a operar.



La adulta mayor tuvo este accidente la semana pasada en una de las playas de Punta Hermosa y el último sábado le pusieron una férula en dicho nosocomio y también le dan medicamentos para el dolor. Sin embargo, necesita seguir su tratamiento y ese es la operación en la rodilla, la cual sigue esperando desde hace meses.

