Jesús María: adulto mayor espera operación en la cadera desde diciembre

Más de un mes esperando ser operado

El diagnostico se descubrió mientras el paciente esperaba la operación por la fractura que tuvo. Tras la noticia, los médicos informaron a la familia que el tratamiento contra el cáncer se podrá iniciar luego de la operación que requiere en la cadera.

Dado a que la espera venía siendo larga, el hermano del paciente, Ricardo Quiroz, pidió que le expliquen por qué la operación de su familiar aún no tenía fecha. Personal del hospital le explicó que para la cirugía del paciente se necesita una prótesis que es muy cara; costaría alrededor de 100 mil soles. Es por eso que el hospital no programa la intervención y prefiere operar a otros pacientes que no requieren materiales tan costosos.

El hermano de Víctor afirmó que ha visto ser operados a muchos pacientes con fractura en la cadera, ya que ellos compartían habitación con su familiar. Para él, esto sería la prueba de que el centro de salud no quiere operar al paciente.

Por esa razón, el señor pide apoyo para que sea intervenido lo antes posible y, de esta forma, reciba el tratamiento contra el cáncer que necesita.