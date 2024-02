Jesús María: paciente espera operación de ligamentos desde hace seis meses

Segunda intervención

Tras su primera intervención y recuperación, los problemas en su pierna continuaron, pues no estaba totalmente curada. Por ello, volvió a su Centro de Atención Primaria III San Juan de Miraflores, para ser revisado por especialista en ortopedia y traumatología por el dolor que continuaba presentando en la rodilla izquierda, por lo que fue referido al hospital Rebagliati.

Desde su referencia, que fue en agosto del 2023 espera ser intervenido. En el mes de diciembre se realizó diversos exámenes prequirúrgicos para que los resultados sean leídos por su médico tratante. El 21 de diciembre su médico le dio sus resultados, pero le indicó, según afirma el paciente, que su operación no podía ser programada a falta de insumos médicos, pero se comprometió a comunicarse para informarle de la fecha de su cirugía.

Lamentablemente, hasta la fecha el paciente no es programado para ser operado y aún no puede trabajar para mantener a su madre e hijos. Además, teme perder la cobertura de su seguro, ya que indica que mientras no trabaje su operación puede darse en el periodo de tres meses, pero ello aún no sucede.

Por ello, el paciente pide apoyo de las autoridades para lograr ser operado y volver a trabajar cuando antes.