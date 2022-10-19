Reportan desabastecimiento de medicamento para quimioterapias en el hospital Rebagliati

La adulta mayor se atiende en el hospital Rebagliati y necesita hacerse las quimioterapias | Fuente: Andina
Rubí Céspedes se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer la falta de un medicamento para las quimioterapias llamada Pemetrexed de 500 mg, en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ubicado en el distrito limeño de Jesús María, desde noviembre del año pasado.
Su madre, Haide Cespedes Morales, de 79 años es una paciente oncológica que necesita esta medicina lo antes posible. Ella tiene cáncer al pulmón y atraviesa la segunda etapa de esta enfermedad. Su hija comentó que su salud ha empeorado porque no puede recibir las quimioterapias.
Esta es la receta médica que le dieron a la señora de 79 años | Fuente: Rotafono
Rubí Céspedes relató que su madre desde antes de noviembre no pudo hacer sus quimioterapias por diferentes motivos; entre ellas, la falta de citas programadas, la falta de los insumos para tomar la tomografía que es el contraste y finalmente por la falta de este medicamento de nombre Pemetrexed.
Cuando por fin pudo obtener los dos primeros pasos y acudió a la cita programada, le dijeron que no había aquel medicamento y que no sabía cuándo iban a tenerlo. Han pasado alrededor de cinco meses y la situación no cambia y la señora Rubí no es la única paciente oncológica que urge hacerse estas quimioterapias.
Por esta razón, esta ciudadana hace esta denuncia pública, ya que "la farmacia oncológica de salud está desabastecida". Mientras eso ocurre, su madre empeora cada día que pasa y tose constantemente; incluso, dijo que probablemente necesite oxígeno. Además, manifestó que no pueden comprar esa medicina porque es muy caro.
El hospital Rebagliati adquirió una nueva sala de quimioterapia para pacientes con cáncer el año pasado | Fuente: Andina
Su madre necesita dos unidades de Pemetrexed de 500 mg y cada unidad cuesta 850 soles; su familia no puede costearlas y hay más pacientes que están en la misma situación. Por eso, hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que abastezcan con este medicamento en el hospital Rebagliati lo antes posible.
Hoy, lunes 16 de marzo volvió a preguntar a través del WhatsApp de la farmacia del hospital Rebagliati, chat al que fue agregada, pero la respuesta la misma: "El medicamento se encuentra sin stock". La salud de los pacientes con cáncer depende mucho de las quimioterapias.
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