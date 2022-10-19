Reportan desabastecimiento de medicamento para quimioterapias en el hospital Rebagliati

Pacientes con cáncer esperan desde noviembre por esta medicina

Rubí Céspedes relató que su madre desde antes de noviembre no pudo hacer sus quimioterapias por diferentes motivos; entre ellas, la falta de citas programadas, la falta de los insumos para tomar la tomografía que es el contraste y finalmente por la falta de este medicamento de nombre Pemetrexed.

Cuando por fin pudo obtener los dos primeros pasos y acudió a la cita programada, le dijeron que no había aquel medicamento y que no sabía cuándo iban a tenerlo. Han pasado alrededor de cinco meses y la situación no cambia y la señora Rubí no es la única paciente oncológica que urge hacerse estas quimioterapias.

Por esta razón, esta ciudadana hace esta denuncia pública, ya que "la farmacia oncológica de salud está desabastecida". Mientras eso ocurre, su madre empeora cada día que pasa y tose constantemente; incluso, dijo que probablemente necesite oxígeno. Además, manifestó que no pueden comprar esa medicina porque es muy caro.