Joven con aneurisma fue trasladado de Chachapoyas a hospital de Lima tras pedido de ayuda

Hernán Darío llegó a Lima

Hernán Darío y su familia tuvieron algunos percances para llegar a la capital limeña, porque se malogró la ambulancia en la que estaban siendo trasladados. Su estado de salud es crítico y no era recomendable que esté varias horas viajando, a pesar de que estaba en un vehículo especializado con todas las máquinas.

Finalmente, arribaron a la medianoche aproximadamente y fueron trasladados al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en el Callao. Él fue internado de inmediato a este centro de salud y diferentes especialistas lo están viendo. De igual manera, su pronóstico es aún reservado.

La señora Silvia Rosa contó que a su hijo le realizaron algunos exámenes de rigor y que los resultados no fueron muy alentadores. “Le sacaron una tomografía y sale que tiene sangre acumulada en el cerebro y todavía tiene que verlo el especialista. Aún no me dicen nada, solo tengo que esperar”, sostuvo.