Joven pide agilizar los trámites para obtener referencia a un hospital que cuente con resonancia

Podría perder su trabajo

Una vez en este nosocomio, fue atendido por un traumatólogo este último jueves 25 de julio y le dijeron que debe hacerse una resonancia. Para ello, primero necesitan una documentación y es por eso que le mandaron a sacarse una ecografía, la cual está programada para el 16 de setiembre.

En ese sentido, sostuvo que en este hospital Castilla tampoco pueden hacerle esa resonancia, ya que no tienen el equipo para ello. Por eso, le harán una referencia a un hospital que cuente con resonancia, pero no pueden hacerle hasta que se saque esta ecografía.

La joven indicó que no puede esperar este mes y medio que falta para hacérsela, ya que no pude movilizarse a ningún lado; la misma acción de pararse es muy dolorosa para ella, y está a punto de perder su trabajo, ya que lleva alrededor de tres meses sin hacerlo y ya no la esperarán más.