La Libertad: familia pide ayuda para que operen a joven con tumor en la nariz

El señor Anibal Moreno se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias para solicitar apoyo para su hijo Jefferson Moreno Huamán, de 19 años. Él tiene un tumor a la altura de la nariz que lo ha dejado prácticamente inconsciente y necesita ser operado lo antes posible. Ellos se encuentran actualmente en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

La familia Moreno Huamán es de escasos recursos y vive en la localidad de Uchucuayo, que se ubica en el distrito de Parcoy, provincia liberteña de Patáz. Sin embargo, se trasladaron a la capital de dicho departamento para que atiendan al adolescente. Cabe mencionar que sus problemas comenzaron hace cuatro años aproximadamente.

El padre de familia contó que la situación de Jefferson se complicó porque en la época de pandemia los hospitales colapsaron y no pudieron atenderlo correctamente. Y es que cuando lo hicieron no le detectaron nada y, por ello, no fueron a otros lados; cuando se dieron cuenta fue muy tarde.