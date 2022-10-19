La Libertad: paciente con epilepsia no recibe medicinas desde hace tres meses en el Policlínico La Esperanza

Leoncio Álvarez Arana se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar que su hijo, Abel Enemías Álvarez, quien padece de epilepsia, no recibe medicamentos en el Hospital I La Esperanza, de EsSalud, La Libertad.

Según su versión, desde hace tres semanas, Abel no recibe medicamentos, debido a que no logran conseguir una cita en el citado nosocomio.

Leoncio afirmó que le brindaron un número para que pueda sacar cita, pero hasta el momento no ha tenido éxito. El padre de familia informa que es importante que un especialista pueda revisar la medicación de su hijo, pues cada cierto tiempo las pastillas recetadas se deben cambiar.

“Tengo mi hijo que está con epilepsia y lo atiende el seguro de la Esperanza en Trujillo. Sucede que nos vamos a sacar cita en admisión y no nos dan. Nos dice que eso se saca por teléfono y, al llamar por teléfono, todos los lunes no nos contestan o, si nos contestan, nos dicen que ya no hay cita”, afirmó Leoncio Álvarez.