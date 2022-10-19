La Libertad: padre busca a adolescente de 14 años que salió de su vivienda de madrugada

Víctor Carranza se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su hija, Dayanna Carranza Cusquisiban, quien fue vista por última vez el pasado 21 de mayo, luego de que saliera de su vivienda, ubicada en el distrito de Trujillo, en la región La Libertad.

El hecho se dio al promediar las 3:50 de la madrugada, cuando la menor salió de su vivienda ubicada en la avenida El Cortijo. Horas después, sus padres notaron su ausencia e iniciaron la búsqueda, pero no la encontraron.