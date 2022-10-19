La Libertad: padre busca a adolescente de 14 años que salió de su vivienda de madrugada

Dayanna Carranza Cusquisiban tiene 14 años, mide 1.65 metros, de contextura regular, de tez trigueña, nariz recta, ojos y cabellos castaños oscuros.
Víctor Carranza se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su hija, Dayanna Carranza Cusquisiban, quien fue vista por última vez el pasado 21 de mayo, luego de que saliera de su vivienda, ubicada en el distrito de Trujillo, en la región La Libertad.
El hecho se dio al promediar las 3:50 de la madrugada, cuando la menor salió de su vivienda ubicada en la avenida El Cortijo. Horas después, sus padres notaron su ausencia e iniciaron la búsqueda, pero no la encontraron.
Dayanna Carranza Cusquisiban tiene 14 años, mide 1.65 metros, de contextura regular, de tez trigueña, nariz recta, ojos y cabellos castaños oscuros. La última vez que la vieron, vestía una polera color plomo, pantalón jean, una mochila rosada y su padre indica que la menor no llevo celular.
La familia de Dayana se encuentra muy preocupada por su seguridad. Si usted la ha visto, por favor, llamar al 900 678 784.
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