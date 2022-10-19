menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

La Libertad: padre busca a adolescente de 14 años que salió de su vivienda de madrugada

Rotafono de RPP | La última vez que la vieron, vestía una polera color plomo, pantalón jean y una mochila rosada.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Dayanna Carranza Cusquisiban tiene 14 años, mide 1.65 metros, de contextura regular, de tez trigueña, nariz recta, ojos y cabellos castaños oscuros.

Dayanna Carranza Cusquisiban tiene 14 años, mide 1.65 metros, de contextura regular, de tez trigueña, nariz recta, ojos y cabellos castaños oscuros.

Víctor Carranza se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su hija, Dayanna Carranza Cusquisiban, quien fue vista por última vez el pasado 21 de mayo, luego de que saliera de su vivienda, ubicada en el distrito de Trujillo, en la región La Libertad.

El hecho se dio al promediar las 3:50 de la madrugada, cuando la menor salió de su vivienda ubicada en la avenida El Cortijo. Horas después, sus padres notaron su ausencia e iniciaron la búsqueda, pero no la encontraron.

Te recomendamos
Piden donantes de sangre para deportista de 13 años que llegó a Lima para ganarle la batalla al cáncer

Piden donantes de sangre para deportista de 13 años que llegó a Lima para ganarle la batalla al cáncer

 San Borja: reportan que combis generan caos vehicular tras no respetar semáforos y amenazar conductores

San Borja: reportan que combis generan caos vehicular tras no respetar semáforos y amenazar conductores

Características de la menor

Dayanna Carranza Cusquisiban tiene 14 años, mide 1.65 metros, de contextura regular, de tez trigueña, nariz recta, ojos y cabellos castaños oscuros. La última vez que la vieron, vestía una polera color plomo, pantalón jean, una mochila rosada y su padre indica que la menor no llevo celular.

La familia de Dayana se encuentra muy preocupada por su seguridad. Si usted la ha visto, por favor, llamar al 900 678 784. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
La Libertad Rotafono RPP
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Lima: bebé recién nacida con tumores logró ser trasladada al INSN de San Borja

Lima: bebé recién nacida con tumores logró ser trasladada al INSN de San Borja

 INSN: piden donantes de sangre para deportista de 13 años que llegó a Lima para ganarle la batalla al cáncer

INSN: piden donantes de sangre para deportista de 13 años que llegó a Lima para ganarle la batalla al cáncer

 Adulta con derrame pleural y quilotórax recibió atención en el INEN

Adulta con derrame pleural y quilotórax recibió atención en el INEN

 Cusco: adulta con cáncer al útero requiere apoyo para ser referida al Hospital Regional del Cusco

Cusco: adulta con cáncer al útero requiere apoyo para ser referida al Hospital Regional del Cusco
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot