La Molina: adulta mayor pide ayuda para conseguir gotas debido a que sufre de glaucoma

Judith Josefina López Nieto se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y así conseguir gotas oftalmológicas para el Glaucoma que padece y que se trata en el Hospital Carlos Alcántara Butterfield, de EsSalud, de La Molina.

Según Judith López, desde el primero de abril viene gestionando una cita; sin embargo, hasta el momento no ha podido obtenerla. La preocupación es porque la señora tiene diagnóstico de glaucoma; un grupo de enfermedades en los ojos que pueden generar la pérdida de la vista y ceguera por daño del nervio óptico y necesita el medicamento.

