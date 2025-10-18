La Molina: adulta mayor pide ayuda para conseguir gotas debido a que sufre de glaucoma

Judith Josefina López Nieto espera que las autoridades del Hospital Alcántara puedan brindarle la cita cuanto antes.
Judith Josefina López Nieto se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y así conseguir gotas oftalmológicas para el Glaucoma que padece y que se trata en el Hospital Carlos Alcántara Butterfield, de EsSalud, de La Molina.
Según Judith López, desde el primero de abril viene gestionando una cita; sin embargo, hasta el momento no ha podido obtenerla. La preocupación es porque la señora tiene diagnóstico de glaucoma; un grupo de enfermedades en los ojos que pueden generar la pérdida de la vista y ceguera por daño del nervio óptico y necesita el medicamento.
La señora cuenta que siempre llama por más de 20 minutos, pero nunca le responden.
“Me tienen más de 45 minutos y no hay cita por favor. Desde el mes de abril no me dan las gotas para los ojos y ustedes saben que cada día el presupuesto alcanza con las justas para alimentarse”, informó la señora.
Judith Josefina López Nieto espera que las autoridades del Hospital Alcántara puedan brindarle la cita cuanto antes para que pueda continuar con su tratamiento.
