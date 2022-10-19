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La Victoria: hombre diabético con extirpación del páncreas recibe insulina tras pedido de ayuda

Rotafono de RPP | Después de dos meses de escasez, el paciente recibió hoy el medicamento en el Policlínico San Luis de EsSalud, en el distrito limeño de La Victoria, tras la difusión del caso, informó su esposa Ruth Blas.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Susalud y autoridades de EsSalud se comunicaron con Ruth para informarle que le iba a entregar la insulina a su esposo.

Susalud y autoridades de EsSalud se comunicaron con Ruth para informarle que le iba a entregar la insulina a su esposo.

Ruth del Carmen Blas Alfaro se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su esposo José González Pérez, un paciente diabético de tipo dos y a quien le extirparon el páncreas, recibió insulina esta mañana del 28 de abril en el Policlínico San Luis de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de La Victoria.

Ruth contó que después de difundir su caso a través de Rotafono de RPP, las autoridades de Susalud y EsSalud se comunicaron con ella para informarle que podía pasar por el medicamento esta mañana. 

"Ayer se comunicó una persona de Susalud para tomar la denuncia y hoy en la mañana, hemos tenido una llamada del policlínico San Luis para ir a recoger la insulina que mi esposo necesita", expresó. 

La señora Ruth agradeció la intervención del Rotafono de RPP y de una oyente que se solidarizó con ella, ofreciéndole el medicamento tras la publicación de su pedido de ayuda. 

“Quiero agradecer al Rotafono por la difusión y por la ayuda que ha significado por nosotros a nuestro caso. También agradezco la solidaridad de la señora Milagros Nieto quien me ha llamado para ofrecerme insulina", manifestó. 

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¿Desde hace cuánto el esposo de Ruth no recibía insulina?

Según Carmen, la última vez que su esposo José González Pérez, de 47 años, un paciente diabético de tipo dos, recibió la insulina fue el pasado 11 de febrero, luego de ello, cuando acudía al área de farmacia a reclamar el medicamento, se le informaba que estaba agotado. 

José González necesita la insulina debido a que le extirparon el páncreas hace catorce años y desde allí es dependiente al medicamento. 

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