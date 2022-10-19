La Victoria: hombre diabético con extirpación del páncreas recibe insulina tras pedido de ayuda

Ruth del Carmen Blas Alfaro se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su esposo José González Pérez, un paciente diabético de tipo dos y a quien le extirparon el páncreas, recibió insulina esta mañana del 28 de abril en el Policlínico San Luis de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de La Victoria.



Ruth contó que después de difundir su caso a través de Rotafono de RPP, las autoridades de Susalud y EsSalud se comunicaron con ella para informarle que podía pasar por el medicamento esta mañana.

"Ayer se comunicó una persona de Susalud para tomar la denuncia y hoy en la mañana, hemos tenido una llamada del policlínico San Luis para ir a recoger la insulina que mi esposo necesita", expresó.



La señora Ruth agradeció la intervención del Rotafono de RPP y de una oyente que se solidarizó con ella, ofreciéndole el medicamento tras la publicación de su pedido de ayuda.

“Quiero agradecer al Rotafono por la difusión y por la ayuda que ha significado por nosotros a nuestro caso. También agradezco la solidaridad de la señora Milagros Nieto quien me ha llamado para ofrecerme insulina", manifestó.