Servicios públicos

La Victoria: piden trasladar a mujer con derrame cerebral de clínica a hospital público

Rotafono de RPP | La familia de Regina Nuñez no cuenta con dinero para mantenerla en el establecimiento privado, por eso solicita que el Hospital Dos de Mayo acepte la referencia.
| | Laura Urbina Saldaña
frgfgfh

frgfgfh

Yan Hermenejildo Nuñez se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir al Ministerio de Salud que le brinde ayuda para trasladar con urgencia a su madre Regina Nuñez Mantilla, de 54 años, quien padece un derrame cerebral, de una clínica a un hospital público en Lima.

Hermenejildo dijo que su madre fue llevada por un familiar de emergencia de la clínica San Pablo, luego de que sufriera un segundo accidente vascular encefálico el último martes. 

La familia pide que el Hospital Dos de Mayo del Ministerio de Salud o algún centro hospitalario acepte la referencia que ha solicitado el centro médico privado debido a la falta de recursos económicos. Hasta el momento la deuda asciende a los tres mil soles, dinero con el que no cuentan sus parientes.

“La queremos retirar de acá por falta de economía, pero por otra parte no conseguimos cama UCI en los hospitales”, dijo Yan Hermenejildo.

El Hospital Dos de Mayo ha respondido que no cuenta con una cama UCI para recibir a la paciente, por lo que la familia pide que algún establecimiento de mayor complejidad le dé un tratamiento especializado.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

Sepa más:
Piden traslado de paciente Hospital Dos de Mayo Rotafono La Victoria Mujer con derrame cerebral
