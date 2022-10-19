La Victoria: piden trasladar a mujer con derrame cerebral de clínica a hospital público

Yan Hermenejildo Nuñez se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir al Ministerio de Salud que le brinde ayuda para trasladar con urgencia a su madre Regina Nuñez Mantilla, de 54 años, quien padece un derrame cerebral, de una clínica a un hospital público en Lima.

Hermenejildo dijo que su madre fue llevada por un familiar de emergencia de la clínica San Pablo, luego de que sufriera un segundo accidente vascular encefálico el último martes.

La familia pide que el Hospital Dos de Mayo del Ministerio de Salud o algún centro hospitalario acepte la referencia que ha solicitado el centro médico privado debido a la falta de recursos económicos. Hasta el momento la deuda asciende a los tres mil soles, dinero con el que no cuentan sus parientes.

“La queremos retirar de acá por falta de economía, pero por otra parte no conseguimos cama UCI en los hospitales”, dijo Yan Hermenejildo.

El Hospital Dos de Mayo ha respondido que no cuenta con una cama UCI para recibir a la paciente, por lo que la familia pide que algún establecimiento de mayor complejidad le dé un tratamiento especializado.