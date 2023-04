La Victoria: vecinos reportan constantes cortes de luz en varias zonas del distrito

Mira también Comas: reportan incendio en el cruce de las avenidas San Juan con Chillón

Más zonas sin electricidad

En el caso de Rocío Gil López, el fluido eléctrico se cortó hoy, lunes 10 de abril a las 8.00 a. m. aproximadamente y que llamaron a Luz del Sur y le dijeron que desconocían sobre un corte en la zona de Balconcillo. Sin embargo, le dijeron que iban a ir al lugar y solucionar el problema alrededor de las 6.30 p. m.

La señora se mostró indignada porque la empresa no sabía nada de que en dicho lugar no había luz. Asimismo, recalcó que el alumbrado público también no funciona y eso ha traído bastante temor entre los vecinos porque los delincuentes están a la orden día y en la oscuridad actúan con más facilidad.

La ciudadana Rocío Gil indicó que los alimentos están comenzando a malograrse porque la refrigeradora no funciona y la misma situación es para los demás aparatos electrónicos. Tanto ella como Estefany Sotomayor pidieron a la respectiva compañía que arregle el problema de raíz, porque esta situación se replica en varios lugares de La Victoria.