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Lambayeque: UGEL intervendrá colegio Juan Velasco donde escolares estudian en domo

Rotafono de RPP | Las autoridades educativas darán una alternativa para mejorar las condiciones de los alumnos del centro poblado de Luya, distrito de Tumán, tras pedido de ayuda de docentes.
| | Laura Urbina Saldaña
El director de la UGEL Chiclayo, Alí Sánchez, detalló que está situación ya había sido advertida por los mismos consejeros regionales.

El director de la UGEL Chiclayo, Alí Sánchez, detalló que está situación ya había sido advertida por los mismos consejeros regionales. | Fuente: Rotafono

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Chiclayo intervendrá en la Institución Educativa General Juan Velasco Alvarado del centro poblado Luya, distrito lambayecano de Tumán, luego de que se reportara, a través del Rotafono de RPP, que más de 20 alumnos estudian en un domo con escasa ventilación y expuestos a altas temperaturas.

El director de la UGEL Chiclayo, Alí Sánchez, detalló que está situación ya había sido advertida por los mismos consejeros regionales, quienes señalaban que el plástico que cubre la estructura al estar en expuesto a temperaturas superiores a los 30 grados, generaban esta problemática.

"El equipo tanto de la UGEL Chiclayo como de la Gerencia Regional de Educación y del mismo Gobierno Regional verá una inmediata alternativa y evaluará el cambio del espacio”, aseguró a RPP.

Precisó que en otros dos centros educativos se instalaron este tipo de estructura (domo) en respuesta a la demanda escolar y al mal estado de las aulas. 

Recordemos que la maestra Inés Vásquez informó que 24 escolares del tercero grado de secundaria reciben clases en un aula tipo domo, la cual resulta inadecuada por el calor extremo que sufren los menores y los profesores dentro de ese ambiente. 

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