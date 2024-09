Lambayeque: vecinos denuncian contaminación de un dren de riego en el distrito de Santa Rosa

Los vecinos del distrito chiclayano de Santa Rosa, en la región Lambayeque, denunciaron la acumulación de basura en un dren de regadío que desemboca en el mar.

Giuliana Jacinto Calderón se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir la intervención de la municipalidad de Santa Rosa, dado que los comerciantes de un mercado informal y residentes de la zona arrojan desechos al canal de riego, donde también se vierte el desagüe.

Comentó que el mercado informal se ubica al costado del terminal pesquero Ecomphisa de propiedad privada, por lo que solicita que se prohíba la actividad comercial en la zona, se multe a los irresponsables que lanzan desechos al dren y se reubiquen a los vendedores a otra zona.

“En la parte posterior existe un mercado donde venden verduras, pescado y arrojan desechos al dren que conecta hacia nuestro mar. La gente arroja basura al dren, las personas miccionan al aire libre y el bullicio se escucha desde la madrugada”, precisó Giuliana Jacinto.

Los pobladores de los sectores de José Olaya y Túpac Amaru han pedido que se haga la limpieza y mantenimiento respectivo. Además, de que los vendedores y vecinos sean multados por tan grande irresponsabilidad.

“Es un muladar. Los dueños ni autoridades del distrito no hacen nada para parar con esta contaminación que genera esta actividad. No recogen la basura y no limpian el dren”, expresó con molestia, Giuliana Jacinto.